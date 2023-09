APED lança campanha de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos

Leia Também Resíduos recolhidos pelo Electrão aumentam 40% em 2022 para 24 mil toneladas

A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) lançou, esta segunda-feira, uma campanha de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos, com o objetivo de "ajudar Portugal a cumprir as metas europeias e nacionais nesta área" e "sensibilizar a população sobre o destino final dos 'trambolhos'".Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a APED indica que no universo dos seus associados há aproximadamente 1.700 locais disponibilizados para recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos que já não funcionam ou estão obsoletos, incluindo todos os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis que fazem parte do equipamento quando este é descartado, além da recolha gratuita dos equipamentos usados aquando da entrega de novos ao domicílio.De acordo com dados da Agência Portuguesa do Ambiente, em 2021, foram recolhidas 53.693 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) - 30% da meta de 65% definida pela União Europeia, pelo que, para cumprir este valor, Portugal teria de recolher 116.334 toneladas, assinala a APED, apontando que embora este não seja um problema apenas nacional - já que apenas a Bulgária, a Croácia e a Finlândia alcançaram a meta de 65% nesse ano - "Portugal encontra-se entre os países com menor índice de recolha".A APED sublinha, porém, que a valorização dos chamados REE é superior a 90%, "o que mostra a eficiência do tratamento dos equipamentos que são recolhidos", com a dificuldade a assentar antes "na reduzida quantidade dos que são recolhidos face aos colocados no mercado". Neste sentido, "um outro objetivo da campanha passa por ajudar a mudar os hábitos dos consumidores relativamente à entrega de REEE nos locais adequados para o efeito", realça."O retalho e a distribuição estão na linha da frente das melhores práticas de sustentabilidade. Em 2022, os associados da APED encaminharam para valorização cerca de 9.500 toneladas de REEE, representando cerca de 30% do total de equipamentos recolhidos e tratados pelas entidades gestoras", indica a diretora de sustentabilidade da APED, Cristina Câmara, citada na mesma nota, em que assinala que "ainda temos um longo caminho a percorrer", mas que "apenas chegaremos aos objetivos nacionais se demonstrarmos como é fácil entregar os equipamentos elétricos e eletrónicos nos locais adequados".A campanha, lançada no dia em que Portugal assinala o primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade, apoiada pelas entidades gestoras ERP Portugal, Electrão e E-Cycle, vai durar três semanas.