SimRecicla, um simulador "único no mundo" para elevar literacia sobre reciclagem

A Tratolixo, em parceria com o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico e a empresa 3drivers, e o apoio da Sociedade Ponto Verde, desenvolveu uma ferramenta digital, descrita como "única no mundo" pensada para reforçar a literacia sobre a reciclagem. SimRecicla consiste num conjunto de simuladores que "ajudam a conhecer de forma detalhada e completa todo o processo de gestão de resíduos e o ciclo de vida das embalagens"."Detetámos que existia uma lacuna em termos da literacia sobre o processo de reciclagem. Da análise promovida, inclusive internacionalmente, não encontrámos uma ferramenta de aprendizagem completa. Isso foi o mote para avançarmos com um projeto de simuladores, uma solução digital, simples, mas completa, que de forma quase lúdica ensine todo o processo da reciclagem ao público em geral e à comunidade escolar", diz o presidente da Tratolixo, Nuno Soares, num comunicado enviado às redações.O SimRecicla inclui três simuladores com diferentes objetivos.Na categoria "Onde coloco a minha embalagem" a ferramenta permite calcular o impacte das práticas de separação e encaminhamento dos resíduos de embalagens; enquanto na opção "Quero melhorar a reciclabilidade de uma embalagem" o simulador avalia o impacte das opções de produção, materiais e componentes adotados e, por fim, no item "Quero otimizar uma linha de triagem" faz as contas a recuperação de materiais numa linha de triagem de embalagens, de acordo com a sequenciação de diferentes operações e equipamentos, explica a Tratolixo.Os simuladores SimRecicla "baseiam-se em informação real e de base científica, o que permite que esta seja utilizada não só no contexto da literacia sobre reciclagem, mas também para o planeamento e a tomada de decisões por parte dos embaladores e quem gere os nossos resíduos", assinala o managing partner da 3drivers, António Lorena, citado na mesma nota."A inovação e a digitalização são fundamentais para o desenvolvimento da economia circular e desde logo da reciclagem das embalagens. O projecto SimRecicla é uma solução inovadora e, sem dúvida, útil, que aproxima a reciclagem dos cidadãos, ao mesmo tempo promovendo a gestão de resíduos e o uso eficiente dos recursos. Assim, logo à partida, a SPV decidiu apoiar este projeto acreditando no seu impacto e sucesso junto da comunidade", realça, por seu turno, a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.Criada em 1989, a Tratolixo é uma empresa intermunicipal de capitais integralmente públicos, detida em 100% pela Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o tratamento de resíduos urbanos. Cobrindo uma área geográfica de 753 quilómetros quadrados, presta serviço a uma população de aproximadamente 860.000 habitantes.