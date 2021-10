Bem-estar e cidades sustentáveis – Utopia ou realidade? 7 de outubro | 21H00

Na terceira semana vamos debater « Bem-Estar e Cidades Sustentáveis | Utopia ou realidade? », com a presença de grandes oradores especialistas no tema. Os tópicos a debate serão:

A Cidade de 15 Minutos faz sentido em Portugal?

Mobilidade mais inteligente e sustentável

O papel do planeamento urbano nas cidades mais sustentáveis

Cidade de proximidade: habitação e comércio. Os processos participativos nas decisões municipais

Os espaços verdes e o bem-estar na saúde física e mental

O debate será transmitido no dia 7 de outubro, às 21h00, no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado

Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt/talks

PROGRAMA

17h30 Boas Vindas

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

17h35 Abertura Institucional Abertura Institucional

Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação

17h45 Keynote Speaker

Carlos Moreno, Scientific Director of theChair eTi (Entrepreneurship–Territory

Innovation), Panthéon Sorbonne University–IAEParis

18h00 PAINEL DE DEBATE | Bem-Estar e Cidades Sustentáveis – Utopia ou Realidade?

Francisca Magano, Diretora de Políticas de Infância e Juventude, UNICEF Portugal

Luísa Schmidt, Socióloga e investigadora principal, ICS

Maria José Rebelo, Diretora de Sustentabilidade, CTT

Miguel Eiras Antunes, Partner, Smart City, Smart Nation and Local Government, Deloitte

Ricardo Camacho, Coordenador da Comissão Técnica de Sustentabilidade da Ordem dos

Arquitetos



Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios