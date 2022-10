Colaborar é preciso

Para Virginijus Sinkevicius, a energia com baixo teor de carbono, a economia circular e o capital natural "são as bases de que necessitamos para um futuro sustentável". O comissário europeu destacou também a necessidade de perseguir o objetivo de poluição zero, na medida em que todos os anos morrem 350 mil pessoas em consequência do ar poluído. Nesta medida, destacou que a legislação europeia sobre poluição vai ser atualizada, nomeadamente com uma revisão das regras sobre a qualidade do ar e também uma atualização das regras do tratamento de águas residuais. Sinkevicius salientou ainda a necessidade de promover os modos de transporte ativos para benefícios da saúde e do ambiente. "As cidades e os empreendedores precisam de trabalhar de mãos dadas, construindo as infraestruturas para o público ativo", referiu.Apesar dos tempos conturbados que se vivem, o comissário europeu defendeu que a Europa não deve perder o foco da sustentabilidade. "A invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia trouxe uma crise energética e uma inflação em espiral que exigem respostas. As pessoas precisam de ajuda, é necessário um alívio a curto prazo, mas os cidadãos também querem segurança a longo prazo". Por isso, sublinhou, "precisamos de lhes assegurar que a direção da viagem a longo prazo se mantém inalterada. A transformação verde é inevitável e uma mudança para melhor já está em curso".