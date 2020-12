Como o retalho corta no plástico

A redução do plástico, principalmente de uso único, é um objetivo mundial já com alguns progressos. Entre os retalhistas portugueses há quem já tenha duplicado a poupança de plástico virgem, quem recolha 45 mil garrafas por mês em máquinas automáticas e quem tenha acabado de vez com os descartáveis.

