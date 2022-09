Deloitte volta a ser knowledge partner do Prémio Nacional de Sustentabilidade

O papel da Deloitte enquanto knowledge partner é o de avaliar as candidaturas e verificar a sua elegibilidade, tendo em consideração o que são os critérios estabelecidos no regulamento. Bruno Marques

A Deloitte associa-se novamente ao Prémio Nacional de Sustentabilidade, para eleger as organizações que se destacam pelas suas práticas em termos de sustentabilidade, designadamente a nível ambiental, social e de governação (ESG, sigla em inglês).Todo o processo de aceitação, verificação de elegibilidade e avaliação de candidaturas apresentadas será verificado pela consultora, de forma a garantir transparência em todo o processo. "O papel da Deloitte enquanto knowledge partner é o de avaliar as candidaturas e verificar a sua elegibilidade, tendo em consideração o que são os critérios estabelecidos no regulamento", explica Bruno Marques, associate partner da Deloitte Portugal.O prémio está integrado na iniciativa Negócios Sustentabilidade, que a Deloitte considera fundamental em Portugal, porque dá a conhecer boas práticas e incentiva a que as empresas façam mais vendo o exemplo daquelas que são reconhecidas como exemplares na sua atuação no âmbito dos critérios ESG.Como consultora, a Deloitte trabalha para ajudar as empresas a atingir os seus objetivos de sustentabilidade, usando o mesmo crivo como knowledge partner desta iniciativa, para avaliar a viabilidade dos projetos candidatos ao Prémio Nacional de Sustentabilidade, nas 10 categorias a concurso.A categoria "Descarbonização" visa sobretudo abranger boas práticas relacionadas com a redução das emissões de dióxido de carbono na economia.A categoria "Economia Circular" pretende destacar as boas práticas de circularidade aplicadas a todo o ciclo de vida do produto.Na categoria "Preservação do Capital Natural", o objetivo é distinguir projetos que promovam a proteção da biodiversidade e a integração do capital natural dos modelos de decisão das organizações.Na categoria "Mobilidade Sustentável", nova nesta edição, procuram-se iniciativas que promovam meios de transporte mais eficientes, mais amigos do ambiente e que tenham um impacto relevante no bem-estar das populações.A categoria "Igualdade, Diversidade e Equidade" destaca as ações que traduzem a promoção do equilíbrio e do igual tratamento ao nível das diferentes dimensões das pessoas e das organizações, sejam temas de género, de raça ou outros.Na categoria "Bem-estar e Cidade Sustentáveis", irão destacar-se iniciativas que traduzam melhorias ao nível da habitação e da qualidade de vida nas cidades.A categoria "Saúde e Bem-Estar Sustentável" é a segunda novidade nesta edição e pretende destacar projetos que tenham como resultado o bem-estar dos colaboradores, sejam eles internos ou externos às organizações.A categoria "Comunicação de Sustentabilidade" pretende destacar todas as iniciativas que promovam a comunicação de uma forma pedagógica, assim como os comportamentos associados à promoção da sustentabilidade como um todo.Na categoria "Finanças Sustentáveis", será dado destaque a iniciativas ou até produtos financeiros que incorporem os princípios da sustentabilidade.Por fim, a categoria "Transformação Digital em Sustentabilidade" visa premiar iniciativas ou soluções que traduzam a aplicação da tecnologia na promoção quer do bem-estar quer do melhor funcionamento das temáticas ligadas à sustentabilidade.Cada uma das categorias terá duas subcategorias - uma mais orientada para micro, pequenas e médias organizações e outra mais orientada para as grandes organizações.O júri também terá oportunidade de escolher uma personalidade que se tenha distinguido nestes domínios, bem como uma organização não governamental que também tenha deixado a sua marca neste ano em termos de boas práticas na área da sustentabilidade.