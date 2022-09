Distinguir as melhores práticas em ESG

Presidentes de Júri das 10 categorias

Ambiental

Social

Governação

Já arrancou a 3ª edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade, organizado pelo Jornal de Negócios, para distinguir as empresas e organizações que tenham as melhores práticas de sustentabilidade nas áreas ambiental, social e de governação (ESG, na sigla em inglês).O Prémio faz parte do Negócios Sustentabilidade 20|30, a maior iniciativa lançada em Portugal com o objetivo de promover todos os temas relacionados com a sustentabilidade, com expressão em múltiplas abordagens e plataformas ao longo do ano.A nova edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade conta com duas novas categorias - Mobilidade Sustentável e Saúde e Bem-Estar Sustentável - que se vêm juntar às restantes oito categorias já existentes, nomeadamente, Descarbonização; Economia Circular; Preservação do Capital Natural; Igualdade, Diversidade e Equidade; Bem-estar e Cidades Sustentáveis; Comunicação de Sustentabilidade; Finanças Sustentáveis; e Transformação Digital em Sustentabilidade.As candidaturas estão abertas de 26 de setembro a 31 de dezembro de 2022, no site do Jornal de Negócios, a todas as entidades que considerem ter um projeto que se distinga, em termos de transformação para a sustenbildiade, numa das 10 categorias a concurso. Uma das principais novidades introduzidas nesta 3ª edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade é a atribuição de dois prémios dentro de cada categoria, diferenciando o mérito dos projetos das pequenas e médias organizações das iniciativas das grandes organizações. Parte fulcral destes prémios é o leque de dezenas de jurados de reconhecido mérito que compõem cada uma das categorias, sendo que cada categoria tem um presidente de júri (ver caixa). Os projetos são previamente validados pela Deloitte, parceiro nesta iniciativa como knowledge partner.Em 2020, o Jornal de Negócios lançou a iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30, com o objetivo de promover todos os temas relacionados com esta importante transformação do mundo. Trata-se da maior iniciativa editorial lançada em Portugal sobre esta matéria. Para além do Prémio Nacional de Sustentabilidade já referido, conta com outros veículos de informação.Conteúdos editoriais -todas as 4ª feiras, a edição impressa do Jornal de Negócios dá visibilidade às diferentes áreas da sustentabilidade, publicando uma página dupla sobre temas essenciais para a transformação sustentável. Os mesmos conteúdos são também alvo de destaque dentro do website do Jornal de Negócios, líder em Portugal em informação económica e financeira. Mais recentemente, o site do jornal começou a publicar diariamente noticias das grandes movimentações que o mundo, a Europa e Portugal estão a fazer rumo à sustentabilidade, entre outros temas da área.Conferências Negócios Sustentabilidade - A iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30 promove o debate entre os vários stakeholders, realizando conferências de grande visibilidade e para as quais conta com a participação de ministros e outros membros do Governo, diversos líderes empresariais e os maiores especialistas nos vários temas de ESG, nacionais e internacionais.Nesta edição, estão programadas três conferências setoriais dedicadas às temáticas ESG. A edição termina com a Grande Conferência e a Cerimónia de Entrega de Prémios, onde serão divulgados os vencedores das 10 categorias a concurso, bem como o Prémio Personalidade, que na última edição foi atribuído a Claudia Azevedo, CEO da Sonae.De salientar ainda a criação, em 2021, do Conselho Estratégico | Fórum ESG Jornal de Negócios com o intuito de trazer os CEO e líderes das maiores organizações em Portugal para debater todos estes temas, partilhar conhecimento e ajudar a promover aquele que é o grande tema da atualidade.- Presidente de Júri: Filipe Duarte Santos, Professor Catedrático, Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa.- Presidente de Júri: António Nogueira Leite, Economista.- Presidente de Júri: Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo, APA - Agência Portuguesa do Ambiente.- Presidente de Júri: Paula Teles, CEO da Mobilidade e Planeamento do Território (MPT).- Presidente de Júri: António Saraiva, Presidente, CIP.- Presidente de Júri: Luísa Schmidt, Socióloga e investigadora principal, ICS.- Presidente de Júri: Adalberto Campos Fernandes, Presidente, Conselho de Administração, Hospital Cruz Vermelha.- Presidente de Júri: Alexandra Abreu Loureiro, Partner, Head of Portugal, Brunswick Group.- Presidente de Júri: José Crespo de Carvalho, Presidente, ISCTE Executive Education.Presidente de Júri: Bruno Santos, Head of Local and International Business, Capgemini.