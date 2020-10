Dos extratos de papel ao pinhal de Leiria

Quando os objetivos estão alinhados com o que a sociedade quer e o país merece e temos um propósito comum, avançamos e progredimos. Ricardo Valadares

Diretor de Comunicação, Marca e Sustentabilidade do Millennium bcp

Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável selecionados pelo Millennium bcp • Erradicar a pobreza

• Educação de qualidade

• Igualdade de género

• Energias renováveis e acessíveis

• Trabalho digno e crescimento económico

• Ação climática

• Proteção da vida terrestre

O Millennium bcp fez o primeiro relatório com o seu contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações no contexto do plano diretor de sustentabilidade 2021. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram lançados em 2015 depois da adesão voluntária de 193 países e comprometeram-se com 169 metas.Como explicou Ricardo Valadares, diretor de Comunicação, Marca e Sustentabilidade do Millennium bcp, "estes objetivos, são simples e podem ser praticados pelos consumidores, pelas empresas, pela sociedade em geral. São muitos díspares e no nosso contexto cultural alguns causam alguma estranheza como levar água potável e saneamento às populações, mas há centenas de milhões de pessoas no planeta que hoje em dia não têm água potável nem saneamento".O banco também subscreveu estes objetivos e escolheu sete que se adequam mais à atividade financeira. "Este relatório é partilhado com os stakeholders para saberem o que fomos fazendo ao longo do tempo nestes objetivos concretos, para os quais estabelecemos metas e mostramos o que já fizemos e o que falta fazer. Esta partilha é uma forma de corresponsabilização", refere Ricardo Valadares."Passe do papel à ação" é o mote do desafio feito aos clientes do Millennium para trocarem os extratos em papel por digitais e por cada extrato que migrasse para o digital haveria um contributo monetário para a AMI para que esta pudesse replantar parte do pinhal de Leiria que ardeu nos fogos de 2017. "Todos temos de contribuir para a descarbonização e uma menor pegada ecológica. São milhões e milhões de papéis e de extratos que os bancos enviam para os clientes anualmente, e que esta ação é do interesse de várias partes, e também do banco", disse Ricardo Valadares. Como resultado desta ação, o banco já entregou um cheque de 50 mil euros à AMI. Acrescentou que os clientes aderiram de forma voluntária e "contribuiriam para um bem comum e maior. Desenhamos esta ação dentro do banco, partilhamos com os clientes, sempre com a ajuda da AMI e tivemos uma boa recetividade desta ação eco-ética"."É parte do pinhal mas se todos fizermos um pouco vamos conseguir um objetivo comum. Quando os objetivos estão alinhados com o que a sociedade quer e com o que o país merece e temos um propósito comum, avançamos e progredimos. E esse é o desígnio do Millennium bcp com a sociedade de uma forma sustentável e honesta e ética poder avançar e progredir", concluiu Ricardo Valadares.