Emídio Pinheiro: no princípio era o lucro, a lógica agora mudou

gestor da Sonangol Holdings e Indústria, presidente executivo do BFA e administrador da CGD. Há cerca de dois anos trocou de área quando foi desafiado a presidir ao conselho de administração da EGF, a empresa da área dos resíduos do grupo Mota-Engil.Quase dois anos passados, Emídio Pinheiro revela no podcast Conversas com CEO que a empresa acabou de "fazer o diagnóstico da pegada carbónica", um processo que o deixou "suficientemente motivado para o segundo passo" desse caminho que a empresa tem vindo a traçar em torno da sustentabilidade.Numa conversa com a jornalista Helena Garrido sobre os três pilares da sustentabilidade - ambiental, social e de governação (ESG) -, no âmbito da, o gestor explicou também que hoje as preocupações das administrações vão para além dos resultados financeiros."A palavra chave é sustentabilidade. Quando eu estudei, a palavra-chave era lucro. Portanto, as contas e as estratégias que nós fazíamos eram para maximizar o lucro. Hoje, de facto, as preocupações não são só essas e vão muito além das preocupações diretas das empresas", adiantou.O segundo episódio do podcast Conversas com CEO será publicado esta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, no site do Jornal de Negócios. Será também publicada nesse mesmo dia na edição em papel.Emídio Pinheiro revela também que "os montantes de materiais reciclados têm vindo a crescer todos os anos em Portugal" e que os mais novos são decisivos nesse processo."Os principais arautos desta guerra são os nossos filhos, os nossos netos que jamais deixam que nos enganemos no sítio onde temos que pôr os resíduos. São os grandes fiscalizadores e indutores destas políticas de separação para a reciclagem."do Jornal de Negócios, conduzido pela jornalista, surge no quadro do Conselho Estratégico do Negócios Sustentabilidade 20 30.O objetivo édo nosso país, olhando para o tema da sustentabilidade e para as práticas que estão a ser introzidas nas diferentes empresas e setores.Semanalmente, um novo CEO olhará para o país e para as mudanças que a sociedade enfrenta dando a sua visão sobre o futuro próximo.O conselho estratégico é mais um dos braços do, uma iniciativa do Jornal de Negócios para a década. O podcast Conversas com CEO é um passo mais no aprofundamento do debate.