Helena Garrido é curadora da Iniciativa Sustentabilidade 20 30

maior ciclo de talks e de conteúdos editoriais em Portugal em matérias de sustentabilidade e que visa divulgar os desafios e as boas práticas nas áreas ambiental, social e de governação.



A também ex-diretora do Jornal de Negócios irá desempenhar o cargo de curadora do projeto, trabalhando em articulação com a direção do jornal.



"É com a consciência de interesse público que me junto à iniciativa Negócios Sustentabilidade 20-30, um projecto ao serviço do planeta. O nosso futuro só existirá se os nossos planos de vida, na sociedade e na economia, preservarem o sítio em que vivemos, como tem sido cada vez mais evidente", afirma Helena Garrido.



Entre as suas responsabilidades contam-se a moderação de algumas das talks, a realização de entrevistas aos CEO que integram o Conselho Estratégico do Fórum ESG Sustentabilidade, a sugestão de conteúdos editorais e a curadoria da revista que sintetiza o trabalho dos premiados pelo Prémio Nacional de Sustentabilidade.



Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, explica que o desafio lançado a Helena Garrido visa permitir trazer ao projeto "a experiência, excelência e visão assertiva" de uma das jornalistas mais "capazes, interessantes e dedicadas" em Portugal. "A Helena Garrido trará ainda mais vigor a um projeto através do qual o Jornal de Negócios e a Cofina pretendem marcar a década", afirma Diana Ramos.



O que é a Iniciativa Negócios Sustentabilidade 20 30



A jornalista Helena Garrido junta-se ao Negócios Sustentabilidade 20 30, uma iniciativa do Jornal de Negócios que representa o

O Jornal de Negócios lançou, em 2020, o maior ciclo de Talks e de conteúdos editoriais em Portugal em matérias de Sustentabilidade, divulgando o os desafios e as boas práticas nas diferentes áreas: ambiental, social e governance.





A segunda edição desta iniciativa arrancou em 2021 com uma ambição reforçada, com mais informação e uma aposta em novos formatos de discussão.



No ano de lançamento, em 2020, o projeto contou com 8 Talks sobre Sustentabilidade, mais de 48 speakers entre comissários europeus e outros governantes, CEO de empresas e os maiores especialistas nas várias vertentes ESG, mais de 200 notícias e outros conteúdos e mais de 4 milhões de visualizações desses mesmos conteúdos.



A iniciativa Negócios Sustentabilidade 20 30 e o Prémio Nacional de Sustentabilidade contam com o Alto Patrocínio da Presidência da República.