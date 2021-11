IGUALDADE E DIVERSIDADE – UM MUNDO JUSTO - 04 DE NOVEMBRO | 21H00

O Jornal de Negócios lança, pelo segundo ano consecutivo, o maior ciclo de talks sobre Sustentabilidade. Na sexta semana vamos debater « Igualdade e Diversidade | Um mundo justo » com a presença de grandes oradores especialistas no tema. Os tópicos a debate serão:

Igualdade de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional

Promoção do respeito mútuo e da igualdade de oportunidades

A promoção da empregabilidade dos mais vulneráveis

A diversidade como fonte de valor para as organizações

Bons exemplos e boas práticas na área da Igualdade e Diversidade

O debate será transmitido no dia 4 de novembro, às 21h00, no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado.

Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt/talks

PROGRAMA:

21h00 Boas Vindas

Diana Ramos, Diretora do Jornal de Negócios

21h05 Abertura Institucional

Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade

21h15 Keynote Speaker

Mónica Ferro, Directora, Escritório UNFPA em Genebra

21h30 PAINEL DE DEBATE | Igualdade e Diversidade – Um mundo mais justo

António Saraiva, Presidente, CIP

Bruno Casadinho, Managing Director da Capgemini Engineering

Margarida Couto, Presidente da Grace e Sócia, Vieira de Almeida

Sandra Ribeiro, Presidente, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

Isabel Soares, Assuntos Institucionais, Tabaqueira





Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

22h15 FIM