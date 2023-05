Investidores apostados em mergulhar na nova economia dos oceanos

A primeira plataforma mundial que casa startups, pequenas e médias empresas e investidores em projetos de economia azul – a Hub Azul Dealroom – foi inaugurada esta segunda-feira em Lisboa. A aplicação conta com a participação de mais de 1.030 startups (das quais 800 com capital levantado), perto de 1.200 investidores e mais de 100 grandes empresas.





A plataforma Hub Azul Dealroom recorre à inteligência artificial para ligar vários atores do mercado de investimento de economia azul (investidores, startups e pequenas e médias empresas) com interesses em comum. A tecnologia identifica o perfil das startups e cruza-as com os fundos de investimento presentes na plataforma, através da informação aberta da internet e do algoritmo proprietário da Dealroom, o que permite “ter acesso a informação credível sobre os tipos de investimento, investidores, “start-ups” e de mercado”, refere Manuel Melo, gestor de inovação da Fórum Oceano, a associação responsável pela gestão do projeto.





“Esta plataforma, única a nível mundial nas suas funcionalidades e tipologia de dados, será uma ferramenta bem útil para os revolucionários da economia azul, pois reduz muita da opacidade premente neste setor (até agora)”, completa, por sua vez, Ruben Eiras, secretário-geral do Fórum Oceano.





Já o presidente da organização e professor catedrático da Nova School Business of Economics, António Nogueira Leite antevê que “a economia portuguesa só pode crescer se aproveitar os seus recursos”. É por isso que o projeto atraiu parceiros como a Caixa Geral de Depósitos (CGD). O CEO, Paulo Macedo, sublinhou a relevância “para reduzir a pegada ecológica” das empresas e atingir os objetivos de emissão zero e avançou que a Caixa está preparada “para criar ‘joint-ventures’ e fazer operações de fusão e aquisição”. Estas operações juntam-se à emissão de obrigações sustentáveis e obrigações verdes.





A própria Euronext Lisbon associou-se ao projeto, sendo que a CEO, Isabel Ucha, referiu o papel central que a economia azul tem assumido na Europa. Segundo a líder da bolsa de Lisboa, nos últimos cinco anos o peso deste setor no grupo Euronext aumentou 30%, contando agora com 200 empresas de áreas como pesca, exploração mineira, transporte marítimo ou turismo.





O projeto Hub Azul Dealroom é uma iniciativa do Hub Azul Portugal, Rede de Infraestruturas de Inovação para a Economia Azul, gerido pelo Fórum Oceano em articulação com a Direção Geral de Política do Mar.