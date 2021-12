Isabel Soares: “Temos o propósito de transformação rumo a um futuro mais verde”

A Tabaqueira está com uma operação mais sustentável com a descarbonização da fábrica em Sintra; a reciclagem de mais de 99% dos resíduos gerados, a redução em 48% do consumo de água, a redução em 40% do consumo de energia e a redução em 71% do CO2 emitido. Isabel Soares, responsável do Departamento de Comunicação da Tabaqueira

A Tabaqueira foi fundada em 1927 por Alfredo Silva e é uma subsidiária da Philip Morris International. A sustentabilidade é atualmente um tema central na atividade diária desta empresa, atravessando toda a sua cadeia de valor. "Estabelecemos com ambição o nosso propósito de transformação, muito impulsionado pela inovação e pela tecnologia, rumo a um futuro mais verde, sem fumo e mais sustentável, que procura criar valor para as pessoas, acionistas, trabalhadores, fornecedores, parceiros de negócios e consumidores", refere Isabel Soares, responsável do Departamento de Comunicação da Tabaqueira.Para tal, definiu uma estratégia de sustentabilidade assente em quatro pilares: inovação nos produtos, operação com excelência, cuidar das pessoas e proteger o ambiente. Estes pilares, explica a responsável, "determinam o que produzimos, como operamos e como fazemos a gestão dos nossos impactos, quer a nível social, quer a nível ambiental, e muito alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas e também com as metas para uma Europa mais verde definidas pela Comissão Europeia".Em 2016, a empresa anunciou a ambição de construir um futuro sem fumo. "Trazer soluções para a redução da nocividade dos produtos tabaco é naturalmente o maior contributo que uma empresa líder na produção e comercialização destes produtos pode dar à sociedade", destaca Isabel Soares.Neste sentido, a nível internacional, a Philip Morris pretende deixar de produzir cigarros no espaço de quinze anos. "Para isso, investimos num grande centro de investigação em Neuchâtel, na Suíça, investimos cerca de 7000 milhões de euros, e contratámos mais de 400 cientistas que todos os dias trabalham para desenvolver soluções menos nocivas", conta a responsável de Comunicação da Tabaqueira.Comunicar toda esta transformação é essencial para mostrar o compromisso da empresa para com um futuro sustentável. Isabel Soares destaca que "é para os 1000 milhões de fumadores que a OMS estima que haja em 2025 que não desistimos de comunicar com informação fidedigna, verdadeira e credível, sobre alternativas de riscos reduzidos que existem para facilitar escolhas racionais e simultaneamente poder colaborar com todos os nossos parceiros, incluindo as autoridades de saúde, para que possamos encontrar novas abordagens de saúde pública para o controlo do tabagismo".Para além da intervenção no produto, a intervenção numa operação mais sustentável também faz parte da estratégia da Tabaqueira. Nesta linha, Isabel Soares destaca "a descarbonização da fábrica em Sintra; a reciclagem de mais de 99% dos resíduos gerados, a redução em 48% do consumo de água, a redução em 40% do consumo de energia e a redução em 71% do CO2 emitido."