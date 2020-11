Maior parque eólico do mundo vai ser contruido em alto-mar no Reino Unido

A SSE Plc, empresa multinacional de energia, e a ASA vão construir o maior parque eólico do mundo em alto-mar.





Depois de encerradas as negociações e assinados os contratos energéticos, a decisão está tomada. No Mar do Norte, que banha parte do Reino Unido, será construído o maior parque eólico do mundo, batizado de Dogger Bank.





O parque eólico, que será feito ao longo da costa leste inglesa, terá turbinas do tamanho de um arranha-céus e produzirá energia suficiente para abastecer 5% da população do Reino Unido, o equivalente a seis milhões de famílias.





Esta decisão surge poucos dias depois de a União Europeia ter anunciado um investimento de 940 mil milhões de dólares no mar, com o intuito de cumprir com as metas estipuladas para a diminuição da poluição marítima, e do plano de sustentabilidade do primeiro-ministro britânico Boris Johnson.





No Dogger Bank, que já empregou centenas de pessoas no Reino Unido, serão investidos 6 mil milhões de libras, só nas duas primeiras fases do projeto, segundo apurou a Bloomberg.





"Estamos a investir o nosso dinheiro e a reforçar a posição do Reino Unido como líder mundial", disse Alistair Philips-Davies, CEO da SSE, num comunicado a que a Bloomberg teve acesso.





O vento proveniente do mar-alto é uma mais valia para o plano de Johnson e leva a que o governo britânico acredite que até 2030 alcançarão os 40 gigawatts.





Orsted A/S, Royal Dutch Shell Plc e Danske Commodities A/S assinaram contratos de aquisição de energia para a concretização das duas primeiras fases do Dogger Bank, que serão desenvolvidas em simultâneo, segundo adiantou a Equinor. Quanto à terceira fase ainda pouco se sabe, contudo, espera-se que esteja concluída em março de 2026.