Negócios cria Conselho Estratégico do Prémio Nacional Sustentabilidade 2030

A primeira reunião do Conselho Estratégico Fórum ESG do Prémio Nacional de Sustentabilidade decorreu esta sexta-feira nos Montes Claros, no Parque Florestal de Monsanto, Lisboa, e juntou 38 CEO que mostraram o seu compromisso com a sustentabilidade.



António Lagartixo, CEO da Deloitte Portugal (na foto), que fez uma análise à problemática das alterações climáticas e ao seu impacto no mundo. O gestor apelou à necessidade de mudança de comportamentos de cidadãos, estado e empresas, e recordou o papel que os líderes empresariais desempenham como agentes de mudança nas suas organizações e junto dos stakeholders.







Para abordar os desafios da sustentabilidade na sociedade e empresas e o papel da banca neste novo contexto, Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, complementou a mensagem de António Lagartixo sublinhando que tem de haver um enorme sentido de urgência no tratamento de todas as questões que emergem da transição climática.



O CEO do Millennium BCP referiu que o problema das alterações climáticas não é resolúvel à escala local, daí a importância da COP26 que se vai realizar. Poucas vezes o mundo teve um desafio que exige enorme competição, mas simultaneamente uma enorme cooperação. E deu o exemplo de Portugal. "Se todos os portugueses cumprissem 100% com a redução de emissões de carbono, não teria nenhum efeito positivo na mitigação dos efeitos das alterações climáticas na escala global".





Após estas intervenções houve um espaço de debate aberto a todos os presentes. João Pedro Costa, CEO do BPI (na foto), questionou como vamos ser sustentáveis no caminho para a sustentabilidade? Qual é o preço que temos de pagar e quem o vai pagar? De que forma esta transição afeta as comunidades mais desfavorecidas?

Outra intervenção foi a de Luís Urmal Carrasqueira, CEO da SAP Portugal, que explicou como uma organização com presença global mede as emissões de carbono.Diana Ramos, diretora do Negócios, apresentou o trabalho desenvolvido pelo jornal na área da sustentabilidade e o compromisso em destacar o tema junto de decisores políticos e gestores.