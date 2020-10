Os cinco erres. Reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e reinventar

Os três erres de reduzir, reutilizar, reciclar são muito importantes, mas devem-se adicionar mais dois erres, começando pela redução e pela capacidade de diminuir os níveis atuais de consumo, mas em muitos outros casos existe a necessidade de inserir um erre que é o da recusa. "Há produtos, materiais e até certos estilos de vida, que temos de ter a coragem de recusar, em que não basta reduzir, mas tem de se ser um pouco mais radical, e recusar", afirma João Wengorovius Meneses, secretário-geral do BCSD Portugal.A estes quatro erres adiciona ainda um erre, que considera o mais desafiante para as empresas, que é o R da Reinvenção. "Há muita coisa para fazer e atravessa o ecodesign, os novos materiais e novas soluções como a economia da partilha, do produto como serviço", e um mundo de novos negócios a desvendar.João Wengorovius Meneses referiu também que em relação ao R da reciclagem disse que é importante, mas não pode ser "uma espécie de alívio de consciência para podermos consumir à vontade e com abundância. No dia internacional dos resíduos elétricos ficámos a saber que a meta europeia é 65% e Portugal está nos 26%".Na sua opinião há vários caminhos de atuação. "Temos de melhorar os índices de reciclagem, sermos capazes de trabalhar na redução através de campanhas de sensibilização, de educação, introduzir produtos e subprodutos, simbioses industriais no mercado." Mas, para o secretário-geral do BCSD, as "capacidades de recusar e de reinventar abrem um espaço enorme à sustentabilidade, desde o design às novas formas, como a economia da partilha, do produto como serviço, em que não temos a posse do ativo mas sim o usufruto".Em Portugal existe uma série de entropias que dificultam que seja um país mais circular. João Wengorovius Meneses deu como exemplo as regras de procurement, inclusivamente públicas, que não favorecem a economia circular, a inexistência de marketplaces que permitam potenciar as simbioses industriais ou a dificuldade em medir. Neste aspeto, revela que poderá estar para breve a produção, pelo INE, de uma série estatística de economia circular para que se tenha uma noção do índice de circularidade do próprio país, do financiamento da inovação para a economia circular.João Wengorovius Meneses enfatizou que sem um marketplace é difícil "para qualquer setor saber que produtos, subprodutos ou resíduos estão disponíveis para que os possa utilizar como matéria-prima. Se quiser saber das toneladas de cascas de amêndoa produzidas todos os anos, ou outros produtos em fim de vida, como pneus para poder utilizar como matéria-prima de um novo produto que queira lançar no mercado, não há nenhum marketplace a que me possa dirigir e ter uma noção da oferta de resíduos e de subprodutos".