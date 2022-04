Os vencedores do Prémio Nacional de Sustentabilidade

Bem-estar e Cidades Sustentáveis

Câmara Municipal de Gaia com o projeto Meu Bairro, Minha Rua

MENÇÃO HONROSA

Sociedade Ponto Verde com o projeto Onde Estiver, Recicle Sempre



MENÇÃO HONROSA

Vodafone com o projeto Programa Praia Saudável

Comunicação de Sustentabilidade

Jerónimo Martins com o projeto Juliana, a Dieta Mediterrânica à Portuguesa







O projeto Juliana teve início em outubro de 2020, no Dia Mundial da Alimentação, e pretende promover a dieta mediterrânica, classificada pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, e homenagear a forma portuguesa de viver a dieta mediterrânica e os saberes e segredos culinários milenares que nela existem.

MENÇÃO HONROSA

EDP com o projeto EDP Changing Tomorrow Now



MENÇÃO HONROSA

Novo Verde com o projeto Reciclar é a nossa praia



Descarbonização

Pingo Doce com o projeto Descarbonização da Logística do Pingo Doce

MENÇÃO HONROSA

Arolla com o projeto Arolla

Personalidade

Cláudia azevedo CEO da Sonae

Jorge Sampaio

Economia Circular

Grestel com o projeto Ecogrés

MENÇÃO HONROSA

CTT com o projeto Embalagens CTT Eco Reutilizáveis

MENÇÃO HONROSA

Finanças Sustentáveis

Caixa Geral de Depósitos com o projeto Emissão de Dívida Sustentável

Igualdade e Diversidade

BPI Fundação ’la Caixa’ com o projeto Prémios BPI Fundação "la Caixa"

Preservação do Capital Natural

Sonae com o projeto Searas de Trigo com Biodiversidade: Salvemos a Águia-Caçadeira

MENÇÃO HONROSA

NBI com o projeto Whole Ecosystem Services Accounting

Transformação Digital

SIBS com o projeto Ser Solidário

MENÇÃO HONROSA

Vera Cruz com o projeto Amêndoas com Identidade

O envolvimento e a participação ativa dos cidadãos na gestão do espaço público para resolução de microproblemas é o principal objetivo do projeto, que foi lançado em 2019, e tem como horizonte chegar a 300 territórios do concelho de Gaia em 2024.Miguel de Castro de Neto, professor da Nova IMS, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregam o prémio a Cristiana Nóbrega, chefe de equipa de Apoio Disciplinar aos Cidadão da CM de Gaia.Miguel de Castro de Neto, professor da Nova IMS, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregam o prémio a Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.Miguel de Castro de Neto , professor da Nova IMS, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregam o prémio a Luísa Pestana, Executive Board Member da Vodafone.Luís Mergulhão, CEO do Omnicom Media Group e presidente do júri nesta categoria, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregaram o prémio a Tiago Gama Silva, head of ESG Relations da Jerónimo Martins.Luís Mergulhão, CEO do Omnicom Media Group e presidente do júri nesta categoria, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregaram a distinção a Helena Coelho, Media Relations, e Teresa Loreto, Brand Manager da EDP.Luís Mergulhão, CEO do Omnicom Media Group e presidente do júri nesta categoria, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregaram a distinção a Ricardo Neto, presidente da Novo Verde.Júlia Seixas, professora e presidente do DCEA, FCT UNL e presidente do júri nesta categoria, com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entrega o prémio a Filipa Pimentel, Sustainability and Local Impact Director & CEO Chief of Staff do Pingo Doce.Júlia Seixas, professora e presidente do DCEA, FCT UNL e presidente do júri nesta categoria, com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entrega o prémio a Ellen van Deventer, head of Marketing da Arolla.O percurso e a estratégia da gestora à frente da Sonae foram distinguidos com o Prémio Personalidade.O antigo Presidente da República foi distinguido a título póstumo. A mulher recebeu o prémio.O projeto Ecogrés+NG tem na sua génese os princípios da valorização de resíduos, reciclagem e economia circular, de forma a criar uma pasta cerâmica com as características de pastas de grés mais sustentáveis. O objetivo é validar o conceito de economia circular na indústria de louça utilitária que já teve vendas de 900 mil euros em 2021.Helena Pereira, presidente da Fundação Ciência e Tecnologia e presidente do júri nesta categoria, com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entrega o prémio a Liliana Cachim, Marketing Director da Grestel.Helena Pereira, presidente da Fundação Ciência e Tecnologia e presidente do júri nesta categoria, com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entrega o prémio a Ana Paula Fidalgo, Sustentabilidade e Ambiente dos CTT.Maiaambiente com o projeto Recicle Mais Pague MenosHelena Pereira, presidente da Fundação Ciência e Tecnologia e presidente do júri nesta categoria, com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entrega o prémio a Carlos Mendes, diretor-geral da Maiambiente.A CGD realizou uma emissão de dívida sénior preferencial no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de seis anos. Os fundos captados são direcionados para financiar novas operações no domínio ambiental e do desenvolvimento socioeconómico.Isabel Ucha, CEO da Euronext e presidente do júri desta categoria, entrega com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, o prémio a Miguel Namorado Rosa, diretor Central da Direção de Suporte Corporativo.Em 33 edições, os Prémios BPI Fundação "la Caixa" beneficiaram diretamente mais de 175 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, apoiando 781 projetos implementados por instituições privadas sem fins lucrativos, com cerca de 22.8 milhões de euros.Isabel Barros, administradora executiva da Sonae MC e presidente do júri, e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, entregam o prémio a José Pena do Amaral, presidente do Conselho de Administração da Casa da Música e membro da Comissão Executiva do BPI.Com o objetivo de promover a conservação da águia-caçadeira, uma espécie seriamente ameaçada de risco de extinção, surgiu em 2021 este projeto, que pretende valorizar o contributo das searas de trigo do Alentejo para a promoção de biodiversidade de aves.Francisco Ferreira, presidente da Zero e presidente do júri da categoria, entrega com a diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, o prémio a Mariana Pereira da Silva, head of Sustainability, e Nuno Vital, diretor comercial da MC Sonae.Francisco Ferreira, presidente da Zero e presidente do júri nesta categoria, e a diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, entregam o prémio a Nuno Gaspar de Oliveira, CEO da NBI.Em 2005, a SIBS criou este serviço para ajudar as instituições de solidariedade social, que hoje são cerca de 100, a angariarem donativos, os cidadãos a fazerem os seus donativos. Está, desde 2019, no MB WAY e disponível em formato QR Code Solidário, desde 2020.Luísa Ribeiro Lopes, presidente da .PT e presidente do júri nesta categoria, entrega o prémio com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, a Joaquim Correia, diretor de Comunicação e Sustentabilidade da SIBS.Luísa Ribeiro Lopes, presidente da .PT e presidente do júri nesta categoria, entrega o prémio com Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, a Filipe Rosa, Co-Founder da Vera Cruz.