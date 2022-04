Pay gap ainda é relevante em Portugal e na Europa

Isabel Barros, administradora executiva da Sonae MC e presidente do júri nesta categoria, moderou o debate com Teresa Brantuas, CEO Allianz Portugal, Bruno Casadinho, vice-presidente Grupo Capgemini Engineering, Portugal & Tunísia, e Marcelo Nico, diretor-geral Tabaqueira | PMI.

A inclusão, a igualdade salarial e a diversidade são um tema incontornável para as empresas. E foram o mote de um painel que juntou a Allianz, a Tabaqueira e a Capgemini. "Há dez anos tínhamos 40% mulheres nos quadros de pessoal e 14% de mulheres em cargos de topo, era uma mulher em sete, e hoje somos quatro em nove, ou seja, 44% e o que mudou neste período foi top management", revelou Teresa Brantuas, CEO da Allianz Portugal. A gestora recordou que a sua carreira foi marcada pelo facto de a seguradora ter encarado de frente a diversidade e a igualdade com um programa do grupo, terem visibilidade e conhecerem oportunidades para o seu desenvolvimento, a par do sistema de quotas. "A Allianz começou com 30% de quota em lugares de chefia para mulheres. Nesta altura no grupo está com 38%, e o objetivo é chegar aos 50%", disse Teresa Brantuas. "Ouvimos dizer que a competência é que conta, e concordo, mas o que está em questão é a oportunidade de as mulheres mostrarem a sua competência. As quotas ajudaram."Por sua vez Isabel Barros, administradora executiva da Sonae MC e presidente do júri Igualdade e Diversidade, que moderou o debate, salientou que "a diversidade de género traz inovação e um bottom line bastante mais positivo".A Phillip Morris International, a que pertence a Tabaqueira, tem 71 mil funcionários, conta com um Chief Diversity Officer e tem como o objetivo chegar a 40% de representação de mulheres na gestão. "Estamos com 39% a nível global, mas em Portugal na Tabaqueira já temos mais do que 40%, tanto na parte comercial e como na fábrica", explicou Marcelo Nico, diretor-geral Tabaqueira- PMI. A subsidiária portuguesa foi também a primeira empresa no país a ser certificada pela Equal Salary Foundation, entidade sem finalidade de lucro, externa, que faz a avaliação se homens e mulheres recebem pela mesma posição o mesmo ordenado. O que é um fator importante quando, como referiu Isabel Barros, o pay gap é ainda um tema importante em Portugal e na Europa."A inclusão é importante para os nossos funcionários mas também para o recrutamento de talento, porque é importante a organização fomentar a diversidade, a inclusão e reconhecer de forma equitativa. Tudo isto tem estar presente no processo de recrutamento, da promoção, de avaliação e todas as fases são acompanhados", referiu."Há dez anos descobrimos que a diversidade era de facto um motor de inovação extraordinário e que não estava a ser usado devidamente", assinalou Bruno Casadinho, vice-presidente do Grupo Capgemini Engineering Portugal & Tunísia, que atua em três áreas como produto automóvel do futuro, carros autónomos e inteligentes, as comunicações de 5G e a transformação digital na saúde. A empresa abriu um escritório no Fundão em 2013 e teve de começar a fazer recrutamento internacional. "Agora fala-se muito em atrair talento, mas há dez anos decidimos atrair talentos fora de Portugal. Foi uma aposta arriscada mas permitiu-nos que hoje tenhamos mais de 52 nacionalidades em Portugal, que conseguimos, através disso, capturar projetos que não existiam em Portugal", disse Bruno Casadinho. "Somos uma referência nacional do ponto de diversidade de cultural e nacionalidade, mas do ponto de vista de género temos um problema de pipeline para resolver, porque menos de 25% dos alunos de engenharia são do sexo feminino", admitiu."Acredito que o papel das empresas na sociedade mudou e que as que compreenderem melhor e mais depressa qual é o seu novo papel serão as mais prósperas no futuro. O lucro é um fenómeno de curto prazo, prosperidade é um sinal de longo prazo e claro que a sustentabilidade tem tudo a ver com longo prazo", afirmou Margarida Couto, presidente da associação Grace e membro do júri desta categoria numa intervenção que antecedeu o painel de debate.Os prémios BPI Fundação "La Caixa" começaram há 12 anos e são um programa para distinguir e selecionar projetos de organizações sociais. No ano passado foram distinguidos, por isso apresentaram o seu case study. "Temos destinado para este programa, este ano, quase cinco milhões de euros e estimamos que já beneficiaram destes apoios cerca de 175 mil pessoas", disse José Pena do Amaral, membro da comissão de responsabilidade social do BPI.