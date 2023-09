Portugal vai receber uma contribuição da União Europeia (UE) de 1.160.000,00 euros para o projeto de Expansão da Infraestrutura de Recarga Elétrica de Portugal, coordenado pela Mota-Engil Renewing, S.A.





O projeto está relacionado com a implantação de 41 pontos de recarga de 150 kW, acessíveis ao público, para veículos ligeiros de passageiros, em 13 locais em Portugal.



O valor faz parte de um pacote de mais de 352 milhões de euros de financiamento da UE para modernizar as infraestruturas de transportes e promover a mobilidade ecológica no espaço europeu. O dinheiro também acelerará a eletrificação das operações terrestres em muitos aeroportos europeus.

O objetivo é ajudar a criar uma rede de transportes sustentável do ponto de vista ambiental, em conformidade com os objetivos estabelecidos no Pacto Ecológico Europeu. Os projetos foram selecionados no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), o programa de financiamento da UE que apoia as infraestruturas de transportes europeias.





No âmbito da quarta data-limite do convite à apresentação de propostas do Mecanismo para as Infraestruturas de Combustíveis Alternativos (AFIF), que terminou a 13 de abril de 2023, foram selecionados estes 26 projetos. Este apoio é associado a um empréstimo ou a um mecanismo de investimento de uma instituição financeira. O convite às candidaturas continua aberto, com uma última data limite de 7 de novembro de 2023.





"Os numerosos pedidos de financiamento do FIA recebido sublinham o interesse do setor dos transportes em avançar com a mudança para transportes mais sustentáveis - nas estradas, no céu e no mar. O nosso investimento de 352 milhões de euros traduzir-se-á em cerca de 12.000 pontos de carregamento, 18 estações de abastecimento de hidrogénio e a eletrificação de portos e aeroportos, incluindo o porto de Roterdão e 37 aeroportos espanhóis", declarou a comissária europeia dos Transportes, Adina Valean, em comunicado.





Com um orçamento total de 1,5 mil milhões de euros para o período de 2021-2027, o AFIF financiará ações através da combinação de subvenções do MIE com apoio financeiro de instituições financeiras para obter um maior impacto do investimento. Será implementado através de um convite à apresentação de propostas lançado em 16 de setembro de 2021, com cinco datas-limite para a apresentação de propostas até ao final de 2023.





A diretora da Agência de Execução relativa ao Clima, Infraestruturas e Ambiente (CINEA), Paloma Aba Garrote, também declarou: "A União Europeia continua empenhada em apoiar iniciativas que reforcem a transição para modos de transporte mais respeitadores do ambiente. Estes projetos desempenham um papel fundamental na realização dos objetivos climáticos da União, contribuindo simultaneamente para o crescimento económico e gerando novas oportunidades de emprego."





Nesta ronda de apoios - tendo em conta que alguns projetos abarcam vários países mas são coordenados por um - Itália recebe perto de 221 milhões de euros distribuídos por quatro projetos; França recebe perto de 31 milhões para quatro projetos; a Polónia 329 milhões para três projetos; e Espanha quase 26 milhões por dois projetos.