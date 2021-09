Preservação do capital natural: Preservar a biodiversidade - Talk às 21:00 de 23 de setembro

Na terceira semana vamos debater "Preservação do Capital Natural: Preservar a Biodiversidade", com a presença de grandes oradores especialistas no tema. Os tópicos a debate serão:







- Contributo das empresas para preservar o Capital Natural



- Proteção e valorização da natureza, como compatibilizar com o desenvolvimento económico?



- A preservação da Biodiversidade e os compromissos no âmbito do Pacto Ecológico Europeu



- Qual o contributo do capital natural e biodiversidade para o PIB nacional?







O debate será transmitido no dia 23 de Setembro, às 21h00, no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado







Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt/talks







PROGRAMA



21h00 Boas Vindas



Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios



21h05 Abertura Institucional



João Paulo Marçal Lopes Catarino, Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território



21h15 Keynote Speaker



Maria de Jesus Fernandes, Bastonária, Ordem dos Biólogos



21h30 PAINEL DE DEBATE | Preservação do Capital Natural – Preservar a Biodiversidade

Francisco Ferreira, Presidente, Associação ZERO

Maria de Jesus Fernandes, Bastonária, Ordem dos Biólogos

Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo, APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Rita Alcazar, Coordenadora dos projetos de Castro Verde, LPN

Sandra Sarmento, Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte

Pedro Serafim, Responsável Certificação Florestal & Biodiversidade da Altri Florestal







Moderação: João Ferreira, Jornalista, Cofina



22h20 FIM



Assista no dia 23 de Setembro, às 21h00 no Site e Facebook do Jornal de Negócios!