Rui Cabrita: “A sustentabilidade está incorporada no negócio”

Rui Cabrita, diretor de Comunicação da EDP

A EDP tem como objetivo ser All Green em 2030. Neste caminho rumo à sustentabilidade, o seu papel já está a ser reconhecido mundialmente, ao ter sido reconhecida como a elétrica mais sustentável do mundo, pelo Índice Dow Jones, em novembro passado. Em termos de estratégia de comunicação, para Rui Cabrita, diretor de Comunicação da EDP, "a sustentabilidade não é um gancho de comunicação na EDP, mas é algo que está incorporado no negócio. Quando negociámos o nosso plano de negócios, a dizer que seremos All Green em 2030, isto é ter a sustentabilidade incorporada na estratégia da EDP. Portanto, isto torna a comunicação de sustentabilidade muito mais orgânica, muito mais natural e obviamente traz um compromisso acrescido de cumprirmos o plano de negócios".A Energias de Portugal está posicionada como uma empresa distintiva a nível nacional e internacional, sendo reconhecida como tendo uma grande preocupação na área da sustentabilidade. Neste sentido, afiança o responsável, "a comunicação de sustentabilidade faz-se de forma global e transversal. Efetivamente, nós temos uma preocupação muito firme em demonstrar e em ter práticas de sustentabilidade para com todos os nossos stakeholders, sejam eles colaboradores, investidores ou clientes". Neste sentido, a empresa avançou este ano com o posicionamento Changing Tomorrow Now, que congrega todas as iniciativas de marca e de comunicação da empresa. "Quando nós, por exemplo, apostamos no surf, que é um desporto sustentável, ou quando aproveitamos a energia do vento para o Francisco Lufinha atravessar o Atlântico, representando aquilo que é a nossa aposta na água e no vento, isto são tudo iniciativas nas quais pretendemos demonstrar o nosso posicionamento aliado à estratégia de negócios da EDP de apostar em energias renováveis como forma de ter um negócio sustentável", explica Rui Cabrita.Para além destas iniciativas, outras, como a emissão de green bonds, a criação de aplicações com dicas de eficiência energética e a oferta de produtos assentes em energias verdes, contribuem também para comunicar as práticas ambientais e de sustentabilidade da EDP. "Há um alinhamento constante a vários níveis na organização para que haja uma presença da EDP, de forma harmoniosa e consistente, no mercado, para que seja reconhecida precisamente como uma empresa que aposta na sustentabilidade", reforça. Um alinhamento que passa por uma abordagem integrada da sustentabilidade, portanto, não só a nível ambiental, mas também social e de governança.