Rui Diniz: "Vejo o risco de não aceitarmos o desafio da transição digital"

O que são as Conversas com CEO?



O novo podcast do Jornal de Negócios, conduzido pela jornalista Helena Garrido, surge no quadro do Conselho Estratégico do Negócios Sustentabilidade 20 30.



O objetivo é dar voz aos principais gestores e líderes empresariais do nosso país, olhando para o tema da sustentabilidade e para as práticas que estão a ser introzidas nas diferentes empresas e setores.



Semanalmente, um novo CEO olhará para o país e para as mudanças que a sociedade enfrenta dando a sua visão sobre o futuro próximo.



O conselho estratégico é mais um dos braços do Negócios Sustentabilidade 20 30, uma iniciativa do Jornal de Negócios para a década. O podcast Conversas com CEO é um passo mais no aprofundamento do debate.



A conversa versou sobretudo o setor da saúde e os desafios na área da sustentabilidade que esta área de negócio enfrenta. Contudo, a forma como o país vai encarar o próximo ciclo económico foi também determinante na entrevista a, presidente executivo do grupo CUF."Nós como país temos claramente que ganhar a batalha da produtividade. A produtividade é absolutamente decisiva para, dessa forma, podermos também ter salários mais adequados", explica o responsável máximo dos hospitais CUF no episódio dasque estará disponível esta quarta-feira no site doPara Rui Diniz, é "fundamental estarmos centrados no up-skilling e no re-skiling das pessoas" para alcançar essa maior produtividade e sustentabilidade nas empresas, o que permitirá "o re-skiling a alguns dos colaboradores que hoje estão em funções de menor valor acrescentado para irem para outras funções com mais valor e, dessa forma, acrescentarem mais valor à economia".No entender de Rui Diniz, existe o risco de "não aceitarmos o desafio da transição digital e ambiental"."Vejo o risco de não aceitarmos o desafio. O maior risco é o risco de inércia.Temos que juntar forças e fazer. O maior risco é não avançarmos", conclui.O CEO da CUF revelou também detalhes sobre as candidaturas a que o grupo hospitalar se apresentou no âmbito do PRR e reconheceu que, no atual contexto, a cibersegurança é uma das áreas mais críticas para as empresas.

