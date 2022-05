Startup de tecnologias da saúde vence programa de aceleração em Braga

O sétimo programa de aceleração da StartUp Braga terminou quinta-feira, 26 de maio, com o anúncio do vencedor, a Iplexmed, uma startup da área das tecnologias para a saúde, que foi criada por seis investigadores da Universidade do Minho e do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Nesta sessão, que se realizou durante a Semana Económica de Braga, uma organização da InvestBraga, foi entregue a par deste prémio de 20 mil euros para a startup vencedora, os restantes prémios para as startups por parte da Microsoft.





"Este prémio é uma honra, mas simultaneamente uma grande responsabilidade. Temos vindo a consolidar o nosso trabalho para fazer com que a nossa solução chegue ao mercado", referiu Bruno Almeida, CEO e co-founder da Iplexmed, startup que foi também vencedora do programa de pré-aceleração Empreender@Braga. Este projeto empresarial desenvolve a nova geração de dispositivos de diagnóstico genético rápido, portátil e conectável de qualidade laboratorial para apoio à saúde, a qualquer momento e em qualquer lugar. Com o apoio da Altice, a equipa da Iplexmed irá ainda ter a oportunidade de aceder ao programa de incubação do hub de inovação.





Este sétimo programa de aceleração desenvolveu-se ao longo de quatro meses, as startups selecionadas tiveram a oportunidade de trabalhar com mentores, formadores e especialistas ligados ao hub de inovação da InvestBraga. Com 53 candidaturas provenientes de várias geografias, o programa contou com 12 startups selecionadas, ainda que só 9 se tenham chegado ao final. As startups envolvidas no programa trabalham em áreas como a economia digital, a biotecnologia e as tecnologias para a saúde.