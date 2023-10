Talks ESG – O futuro é agora | Ambiente

Nos dias 27, 30 e 31 de outubro, convidamo-lo a assistir às 10h00, às primeiras três Talks ESG – O Futuro é Agora". São três debates relacionados com o pilar ambiental da sustentabilidade onde serão debatidos temas como os efeitos das alterações climáticas na economia, a melhoria de uma economia mais circular ou a descarbonização.

No dia 27, às 10h00, é transmitido o debate "Quais os efeitos das alterações climáticas na economia?", que conta com a participação de Carlos Rodrigues, diretor da Silvex, José Eduardo Martins, sócio da Abreu Advogados e Rui Oliveira, COO da APCER. A moderação do debate é realizada por Bárbara Silva, jornalista do Jornal de Negócios.

"Que soluções oferece a economia circular?" é o tema da Talk ESG de dia 30 e conta com a participação de Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, Carlos Abreu, membro do Conselho Executivo da ATIC, Rui Berkemeier, técnico de resíduos da Associação ZERO e Sofia Reis Jorge, administradora da Altri. A moderação do debate é da jornalista do Jornal de Negócios, Diana do Mar.

"Descarbonizar o futuro" é terceira e última Talk ESG dedicada ao pilar ambiental e será transmitida no dia 31 de outubro. Conta com a participação de António Motta Veiga, diretor de Desenvolvimento Estratégico e Controlo de Gestão da Bondalti, Emanuel Proença, CEO da Savannah Resources, Helder Pedro, secretário-geral da ACAP e Ana Júlia Pinto, responsável pela Economia Circular da EDP. A moderação é da jornalista do Jornal de Negócios, Bárbara Silva.

Assista às 10h00 no site Jornal de Negócios.

Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt.