Temos de olhar para o lixo como uma matéria-prima

Em 2020, produziram-se 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos entre os quais 200 mil toneladas de têxteis e 64% dos quais foram enterrados, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente avançados por Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, num painel de debate sobre Economia Circular.A gestora mostrou-se incrédula com a eliminação de recursos quando "há capacidade e tecnologia disponível no mercado para a transformar em matéria-prima". "O país precisava de ter uma revolução grande porque não há economia circular com aterros desta dimensão", alertou. Em 2035, Portugal só poderá enterrar 10% do lixo e terá de encontrar soluções para evitar que se enterrem resíduos, que "são recursos que são ouro, em que estão produtos elétricos e eletrónicos, plástico, papel cartão, vidro, metais". "Estamos numa crise de alumínio no mundo e nós estamos a enterrar alumínio nos aterros", frisou a líder da Sociedade Ponto Verde.Além disso, Ana Trigo de Morais sublinhou a necessidade de haver referências claras, metas, organização do setor, objetivos claros e accountability. "Quando falamos de economia circular em Portugal não temos um sistema estatístico que nos permita perceber onde é que vamos medir a economia circular, e não conseguimos promover e acelerar se não tivermos também os instrumentos de medição."A empresa de calçado Zouri Shoes, que produz solas de sapato a partir de lixo marinho que é recolhido na costa portuguesa, também marcou presença no painel. "Dito desta forma parece muito simples, mas o grande desafio da economia circular está muito ligado aos processos industriais que não estão preparados para incorporar resíduos", referiu Adriana Mano, CEO da Zouri Shoes, lembrando que "crescemos a olhar para o lixo como lixo e não como matéria-prima".Adriana Mano acredita na inovação, na tecnologia, na partilha do conhecimento. "Tudo o que nós fazemos pode ser copiado, é essa a nossa filosofia e a visão para futuro, é que no fundo o conhecimento tem de ser livre para conseguirmos multiplicar. No nosso caso, a nossa tecnologia ou nossa técnica é passível de ser replicada em África, em qualquer sítio, porque é muito simples e era uma coisa que já estava inventada, a mistura de borracha com plástico", afirma.No entanto, para a fundadora da Zouri Shoes, "a economia circular em Portugal é uma buzzword". "Gostamos de falar dela, mas em termos práticos não há uma estratégia." Refere, por exemplo, que o Estado poderia estimular este setor baixando o IVA dos produtos de uma empresa que produz em Portugal, é sustentável e respeita os valores ambientais. Por outro lado, lamentou, Portugal é dos poucos países em que não existe a figura de empresa social, "que permitiria diferenciar uma empresa convencional de uma empresa com indicadores claros de impacto social". Por sua vez Helena Pereira, presidente do Conselho Diretivo da FCT e moderadora do debate, sugeriu a criação de um selo de economia circular."A economia linear fez sentido económico nos últimos séculos, mas este paradigma está a mudar. Se os recursos antes eram considerados ilimitados, hoje são vistos como limitados. A economia circular tem de aliar os interesses das pessoas com os interesses do planeta. Há coisas que fazem sentido a nível ambiental, mas não a nível económico e isso tem sido a tragédia da sustentabilidade nos últimos séculos", declarou Joan Marc Simon, diretor executivo da Zero Waste Europe, na abertura do painel.O aproveitamento dos chamados legumes "feios", usados pelos supermercados Pingo Doce para fazer sopas, saladas e refeições e que representam cerca de 20% da produção, foram premiados na edição do ano passado, tendo apresentado o seu case study. Nesta cadeia, foram aproveitadas para markdown 7900 toneladas de produto em 2021 (em 2019 tinha sido 1.100 toneladas), revelou Tiago Gama Silva.