Teresa Cortes: “É importante envolver o consumidor nas boas práticas de sustentabilidade”

O regresso do Gervásio foi concebido para chegarmos a toda a gente, não só aos mais pequenos, apesar de ser uma personagem animada, mas também vai buscar as memórias dos antigos que se recordam do antigo Gervásio. Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde

A comunicação das práticas de sustentabilidade pelas empresas e pelas marcas é cada vez mais importante. E numa empresa como a Sociedade Ponto Verde, dedicada à reciclagem, esta prática faz parte da sua própria natureza. "A sustentabilidade é algo cada vez mais na moda dentro das empresas e das marcas. Não só para as próprias empresas terem um melhor desempenho ambiental, social e económico - os três pilares de sustentabilidade -, mas sobretudo porque é importante que comuniquem as medidas que adotam em termos de sustentabilidade, para envolver cada vez mais o consumidor final", afirma Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde.O objetivo é conseguir criar um ciclo em torno das boas práticas de sustentabilidade em todas as dimensões e praticada por todos, a fim de fomentar a economia circular. Portanto, "é importante para a empresa incorporar nos seus modelos de negócio princípios de sustentabilidade". E isto passa, por exemplo, por ter boas embalagens para reciclar, para que o cidadão também se envolva no sistema de reciclagem e coloque todas as embalagens nos ecopontos. "Assim conseguimos criar a economia circular que se pretende, poupar os nossos recursos e proteger o ambiente", assinala Teresa Cortes.Uma vez que a reciclagem deve ser feita por todos, a Sociedade Ponto Verde aposta numa comunicação transversal. Nesta linha, destaca-se o regresso do Gervásio, na última campanha, para levar a mensagem a todas as faixas etárias. "O Gervásio foi concebido para chegarmos a toda a gente, não só aos mais pequenos, apesar de ser uma personagem animada, mas também vai buscar as memórias dos antigos que se recordam do antigo Gervásio. Portanto, acreditamos que a campanha consiga assim chegar aos vários públicos-alvo", explica a responsável.Para além das campanhas televisivas, a empresa trabalha também junto das comunidades, tanto em iniciativas junto das escolas, como das empresas e também do consumidor final. Para este último destaca-se o recém-lançado WhatsApp do Gervásio, que já está a ser um sucesso: "Ações de comunicação que vão diretas ao consumidor são bastante relevantes e o lançamento do WhatsApp evidenciou-nos isso mesmo. Choveram-nos mensagens, o Gervásio não tem mãos a medir nas respostas. Existem ainda muitas dúvidas recorrentes de reciclagem que não se conseguem explicar num anúncio ou noutros espaços de publicidade", explica.