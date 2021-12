Tiago Simões: “Temos uma estratégia para o uso responsável dos plásticos”

Os retalhistas são a ligação entre a indústria e as famílias, portanto, temos o propósito de informar, sensibilizar, mas também de comunicar aquilo que fazemos numa lógica de inspiração das práticas sustentáveis. Tiago Simões, diretor de Marketing da Sonae MC

As preocupações ambientais estiveram desde sempre presentes na estratégia de negócio da Sonae MC. Em 1985, quando abriu o primeiro hipermercado, o atual Continente de Matosinhos, a empresa lançou um grupo de trabalho que coordenou a administração nas questões ambientais. Em 1998, a Sonae MC foi a primeira empresa do setor do retalho nacional a ter uma Política de Ambiente, que deu origem à Direção de Ambiente reforçada recentemente com a criação da Direção de Sustentabilidade.Neste negócio, uma das principais questões a resolver são os sacos de plástico, considerados um dos principais poluidores do planeta. Nesta linha, Tiago Simões, diretor de Marketing da Sonae MC, destaca que a empresa tem uma estratégia para o uso responsável dos plásticos: "Assumimos um compromisso sério de antecipar para 2025 os compromissos da União Europeia para 2030, nomeadamente reduzir ou eliminar quando possível a utilização de materiais plásticos de origem fóssil nos produtos de marca própria, integrando todos estes produtos em embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis".A empresa também assumiu a missão de incorporar pelo menos 30% de plástico reciclado em todas as embalagens até 2025. Com esta medida, em 2020, conseguiram poupar 4,2 mil toneladas de plástico virgem.No que toca especificamente aos sacos de plástico, o responsável dá conta de que todos os sacos são 100% recicláveis, representando uma poupança anual de 1.300 toneladas de material virgem. Na padaria, introduziram, de forma inovadora, uma janela de plástico com um picote que permite separar o papel do plástico no momento da reciclagem. Destaca também o lançamento do Good Bag, em que por cada saco de pano adquirido a empresa planta uma árvore e, cada vez que se usa esse saco na loja, uma app lê o código do saco, contabilizando um saco de plástico a menos no oceano. A empresa é também uma das 400 empresas signatárias do compromisso global New Plastics Economy da fundação Ellen MacArthur, sendo aqui a quarta empresa com maior percentagem de plástico reutilizável já incorporado nas suas embalagens.Os sacos serão o exemplo mais evidente, mas a empresa incorpora outras iniciativas sustentáveis, como disponibilizar carregadores de automóveis nas lojas ou painéis solares para alimentar esses carregadores e as próprias lojas. "Os retalhistas são a ligação entre a indústria e as famílias, portanto, temos o propósito de informar, sensibilizar, mas também de comunicar aquilo que fazemos numa lógica de inspiração das práticas sustentáveis", finaliza.