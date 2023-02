Os desafios que se colocam a Portugal e ao mundo para alcançar as metas do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – onde se identificaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – são exigentes, tanto pela urgência das medidas, como pela necessidade de se proceder a alterações estruturais na forma como produzimos e consumimos.





Cristina Castanheira Rodrigues, Administradora-Delegada da Capgemini Portugal, defende que se deve liderar pelo exemplo e ajudar a criar um futuro positivo no ecossistema de cada organização. Esse é o guia que pauta a estratégia desta multinacional de consultoria estratégica, tecnológica, transformação digital e engenharia. É também um dos motivos pelos quais a Capgemini se associou ao projeto Negócios Sustentabilidade 20|30, do Jornal de Negócios.



Em entrevista, a Cristina Castanheira Rodrigues fala do total compromisso da empresa com a sustentabilidade e explica o caminho que está a ser desenvolvido nas dimensões ambiental, social e de governação no grupo e em Portugal.

Como trabalha a Capgemini a sustentabilidade?

Vemos a sustentabilidade como uma prioridade e trabalhamo-la de forma holística e transversal a todas as áreas da nossa empresa. Em 2011, desenvolvemos o nosso sistema de gestão ambiental, certificado pelo referencial internacional ISO (International Organization for Standardization) que, na altura, se centrava na identificação dos nossos principais impactos ambientais e atuando na redução dos consumos de recursos naturais.

Nesta altura, lançámos igualmente um projeto-piloto de monitorização de consumos de combustíveis fósseis e reforçámos a sensibilização e a partilha de medidas para uma condução mais "verde".

Através da criação de novas políticas internas e das nossas propostas, passámos também a influenciar o nosso ecossistema de fornecedores e de clientes através da criação de uma política de compras, segundo a qual procuramos trabalhar com fornecedores com o mesmo nível de preocupação e entrega sustentável que tentamos ter com os nossos próprios clientes.

Desde então, e decorrente desta monitorização constante, implementámos várias medidas internas, mas assistimos também a uma enorme evolução e exigência por parte dos nossos próprios clientes.

Como ajudam os vossos clientes a serem mais sustentáveis?

Estruturamos o nosso portefólio de ofertas para suportar os nossos clientes na sua transformação. Ajudamos os clientes na definição da sua estratégia netzero e novos modelos de negócio que a suportem. Também ajudamos a definir produtos, serviços, operações, ou sistemas de TI sustentáveis que ajudam a reforçar as suas marcas. E por último, efetuamos toda a monitorização, recorrendo a dados analíticos, que permitam aos nossos clientes continuar a evoluir ou corrigir as suas estratégias.

Quais os principais desafios que a sustentabilidade coloca à Capgemini?

A mudança para práticas sustentáveis é uma questão central nas organizações. Esta alteração afeta a competitividade e a sobrevivência das empresas, sendo transversal a todas as indústrias. Os consumidores e stakeholders exigem que as organizações tomem medidas para promover a sustentabilidade, enquanto o mundo transita coletivamente para uma economia de baixo carbono.

Os objetivos do Acordo de Paris, para que possam ser alcançados, exigem uma verdadeira visão holística dos desafios que as alterações climáticas nos colocam. Nesse sentido é necessário fazer uma atuação transversal, o que implica reinventar o nosso modelo operacional. Para todas as organizações, Capgemini incluída, os desafios da sustentabilidade estão ligados à nossa capacidade de gerar valor continuado para os nossos stakeholders dentro deste novo contexto social, ambiental e económico.

A nossa jornada, num caminho cada vez mais sustentável, tem-nos trazido algumas conquistas.

Pode dar alguns exemplos?

Um desses casos é o uso de energia de fontes 100% renováveis em quatro dos seis escritórios que temos em Portugal. Outra melhoria que introduzimos foi a monitorização e a mitigação dos nossos impactos, através do redesenho de processos internos. Podemos apresentar como exemplos a total digitalização da nossa área de invoicing, procurement e de criação de propostas.

Como promovem boas práticas sustentáveis junto dos colaboradores?

Envolvemos os nossos colaboradores em iniciativas de sustentabilidade, organizando uma semana dedicada aos três pilares do nosso programa: ambiente, diversidade e inclusão e inclusão digital. Também promovemos ao longo do ano, semanas de formação e sensibilização dedicadas a temas como a saúde mental ou ambiente, e sessões-debate dedicadas a diversidade e inclusão.

Estabelecemos parcerias com universidades para formação e desenvolvimento e influenciamos os nossos colaboradores a terem ações mais sustentáveis e a desenvolverem boas práticas amigas do ambiente através de ações de sensibilização, como é o caso da segregação de resíduos.

Realizamos inquéritos anuais para avaliar a mobilidade. Como todos nos deslocamos, tentamos desenvolver iniciativas que possam ajudar a reduzir a nossa pegada de carbono. Ainda antes da pandemia já tínhamos adotado uma política de trabalho remoto, na altura limitada a dois dias por semana. O período pós-pandemia veio confirmar que foi uma decisão totalmente acertada.

No pilar ambiental, que objetivos pretendem alcançar e quando estimam concretizá-los?

Na área do ambiente temos três grandes objetivos identificados. O primeiro é agir sobre as alterações climáticas. Queremos alcançar a neutralidade carbónica das nossas operações até 2025, e em toda a nossa cadeia de abastecimento até 2030. O nosso compromisso é tornarmo-nos net zero muito antes de 2050.

O segundo objetivo passa por efetuarmos a transição para fontes de energia 100% renováveis até 2025, e ter uma frota automóvel unicamente com veículos elétricos ou híbridos até 2030. Por último, liderar na transição económica de baixo carbono, apoiando os nossos clientes. A nossa meta é reduzir 10M de toneladas de Co2eq até 2030.

E quais são os objetivos da Capgemini para o pilar social?

Na dimensão social, os nossos objetivos passam por investir no desenvolvimento das nossas equipas, oferecendo percursos inovadores e motivadores de aprendizagem individualizada, aumentando a média de horas de aprendizagem em 5% todos os anos de forma a ajudarmos a desenvolver as competências "do amanhã", com orientação e coaching adequados assegurando assim uma aprendizagem regular.

Outra medida está relacionada com investir num ambiente de trabalho diversificado, inclusivo e híbrido, tendo como objetivo termos 40% de mulheres nas nossas equipas até 2025. Para finalizar, temos como meta apoiar a inclusão digital das nossas comunidades, tendo como objetivo global alcançarmos 5 milhões de beneficiários apoiados pelo nosso programa de inclusão digital.

E para o eixo da governação?

Estamos a promover uma governação diversificada e responsável, tendo como objetivo ter 30% de mulheres em posições de liderança executiva até 2025. Queremos manter elevados padrões éticos em todos os momentos para um crescimento mútuo, tendo como objetivo sermos reconhecidos pelas nossas práticas e modelos de liderança best-in-class e mantermos uma avaliação das nossas políticas e regras de ética entre 7 e 10 por mais de 80% dos nossos colaboradores.

Estimamos que até 2030, termos os nossos fornecedores, que cobrem 80% do total de compras, comprometidos com as nossas regras e standards ESG. O último objetivo é ser reconhecidos como líderes pelas nossas práticas e sistemas em matéria de proteção de dados e cibersegurança.

Que projetos ESG estão a desenvolver e a implementar na Capgemini Portugal?

O Grupo Capgemini foi pioneiro na definição de metas de redução de carbono validadas pela iniciativa Science-Based Targets (SBT) tendo definido como objetivo uma redução de 90% das nossas emissões de carbono até 2040.

Em Portugal, a nossa estratégia netzero conta internamente com iniciativas como a avaliação das emissões de gases com efeitos de estufa (GEE), por meio do nosso Sistema de Contabilidade Carbónica e com atuação nos pontos mais críticos da nossa operação. A transição para 100% de eletricidade renovável nos nossos escritórios, é algo que já acontece em quatro dos nossos seis escritórios, e a avaliação do engagement, identificando melhorias no ambiente de trabalho, planos de formação e desenvolvimento de carreiras.

Qual é a importância da iniciativa Negócios Sustentabilidade?

Acredito que, o Negócios ao desenvolver esta iniciativa, ao dar-lhe palco e visibilidade, cria espaço para a partilha de ideias e boas práticas extremamente importantes para o movimento de mudança, ainda que tardia, que se assiste no nosso país.

E sendo que a tecnologia se afigura como uma das principais ferramentas para lidar com os crescentes desafios decorrentes das alterações climáticas, a Capgemini, como um dos principais fornecedores de serviços de TI, e especialista em transformação de negócios, não poderia deixar de se associar. Acreditamos que estamos estrategicamente posicionados para ajudar a transformar a forma como a tecnologia é projetada, implementada e usada, e assim garantir o máximo de impacto.

Que mensagem deixaria aos vossos stakeholders?

Apesar dos esforços globais até agora desenvolvidos para reduzir as emissões, a crise climática já afeta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Estudos recentes revelam que o preço continua a ser o principal critério para os portugueses, mas são também os que dão mais atenção ao impacto na saúde e os que querem aumentar o consumo de produtos orgânicos e os que se mostram mais preocupados com a sua pegada ecológica.

Na Capgemini, consideramos crítico dedicar-nos ao desenvolvimento de conteúdos que nos ajudem a aprofundar a análise de novas soluções, tendências e modelos de aplicação e implementação de TI mais sustentáveis. É por isso que no Capgemini Research Institute já criámos vários relatórios dedicados a esta temática da sustentabilidade como o "Sustainable IT", o "Sustainable Product Design", o "Issues and Answers: Climate of Change", "Tackling Food Waste", o "Reinventing Work and sustainability", entre outros.

A Capgemini oferece a inovação, o conhecimento e as ferramentas para ajudar a acelerar a transformação sustentável.