Carbon Disclosure Project considera empresas europeias preparadas para reportar sustentabilidade

O Carbon Disclosure Project (CDP), organização que gere o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões, considera que muitas empresas já estão preparadas para as novas regras de relatórios de sustentabilidade da Europa.





A Comissão Europeia (CE) adotou nesta segunda-feira as novas Normas Europeias de Relato de Sustentabilidade (ESRS, sigla em inglês), ao abrigo das quais as empresas abrangidas terão de reportar a sua ação em termos de sustentabilidade, marcando o início de uma nova era de responsabilidade ambiental, social e de governança nos negócios.





Ao impactar cerca de 50.000 empresas europeias obrigadas a reportar sob as normas da ESRS, bem como empresas sediadas fora da UE com uma grande filial no bloco, as normas têm o potencial de "tornar os relatórios ambientais de alta qualidade numa norma empresarial", destaca o CDP.





O CDP apurou que a maioria das mais de 18.700 empresas que divulgam a sua ação sustentável junto desta organização está bem posicionada para começar a reportar sob as ESRS, sendo que a maioria já divulga elementos de tópicos transversais: mais de 18.000 organizações reportam sobre a supervisão ao nível do conselho e cerca de metade das empresas (55%) já têm um processo em vigor para avaliar os riscos e oportunidades climáticas.





"A tão esperada adoção da ESRS marca o início de uma nova era de responsabilidade ambiental nos negócios e no planeamento financeiro. Com cerca de 50.000 empresas agora obrigadas a reportar sobre sustentabilidade, estas normas são um passo fundamental para tornar os relatórios ambientais de alta qualidade numa norma empresarial. No entanto, foram feitos compromissos para garantir uma adoção bem-sucedida: todas as divulgações, incluindo as relacionadas com o clima, estão agora sujeitas à avaliação da materialidade das empresas.



Além disso, certas divulgações, incluindo as emissões do escopo 3 e todas as divulgações relacionadas com a biodiversidade, foram gradualmente implementadas. Compreender por que as empresas desconsideram certos tópicos será essencial para garantir informações comparáveis e significativas para investidores, auditores e reguladores", refere Mirjam Wolfrum, diretora de Envolvimento Político para a Europa no CDP.





As empresas que divulgam voluntariamente através do CDP demonstram preparação em algumas das informações críticas exigidas pela ESRS (temas de governança, estratégia, riscos e oportunidades, métricas e objetivos). No entanto, resta saber como as empresas, tanto dentro como fora da Europa, se sairão em geral quando o ambicioso conjunto de normas para a responsabilidade ambiental começar a ser aplicado em 2024, questiona o CDP.





Com a ESRS a aplicar-se a mais de 50.000 empresas, algumas das quais também são obrigadas a relatar sob outros padrões e estruturas, o sistema global de divulgação do CDP evoluirá para fornecer canais de divulgação que reflitam os requisitos de relatórios ambientais desenvolvidos pela ESRS, proporcionando aos investidores dados padronizados e comparáveis produzidos em diferentes regiões e requisitos regulatórios.





"Nos últimos 20 anos, o CDP tem promovido relatórios corporativos de melhores práticas e tem procurado guiar as empresas para esta nova era de divulgação obrigatória, como demonstrado pelo nível de preparação das empresas que divulgam através do CDP. No entanto, a contabilidade líquida zero e a contabilidade financeira positiva para a natureza só se tornarão realidade quando todas as empresas levarem em conta o verdadeiro valor da natureza", salienta em comunicado Sue Armstrong-Brown, diretora global de Padrões Ambientais no CDP.