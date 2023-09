Delta é a marca para a qual a sustentabilidade mais contribui para o valor financeiro

A Delta é a marca em Portugal para a qual a sustentabilidade mais contribui para o seu valor financeiro, nomeadamente para 17,2% (€36M), sendo que, nas 100 marcas mais valiosas, o contributo direto é de 12,6%.





Os dados são revelados pela consultora OnStrategy, que salienta ainda que os fatores ESG (ambiental, social e governação, na sigla em inglês) já deveriam contribuir para 19,8% desse valor nas empresas.





Em segundo lugar, surge a Lactogal, com um impacto de 16%, correspondente a 16 milhões de euros, e em terceiro lugar surge a Água das Pedras, igualmente com 16%, correspondente a dois milhões de euros.





Já no que toca às 25 marcas com maior valor financeiro associado ao ESG, o ranking é liderado pela EDP, com 427 milhões de euros (15,5%), seguida pela Galp Energia, com 228 milhões de euros (12,2%), e pela Jerónimo Martins, com 159 milhões de euros (15,1%).





De salientar que as marcas mais valiosas são, nesta mesma ordem, a EDP (€2751M), a Galp Energia (€1873M) e a Jerónimo Martins (€1048M).





A consultora desenvolveu um trabalho consequente ao estudo anual de valor financeiro das marcas e em conformidade com as normas ISO10668 (avaliação financeira de marca) e ISO20671 (avaliação de estratégia e força de marca), ou seja, desenvolveu uma metodologia de cálculo do impacto económico da sustentabilidade no valor financeiro das marcas.





Nesse sentido, e tomando como referência o relatório das 100 marcas portuguesas mais valiosas, foi identificado qual seria o valor financeiro potencial afeto à sustentabilidade e qual é na realidade esse valor à data atual.





Apurou-se que, em termos médios, o impacto económico das dimensões e atributos diretamente relacionados com a sustentabilidade (ESG) deveria contribuir já com perto de 20% para a construção do valor financeiro das marcas. Contudo, de acordo com os índices de perceção dos diferentes "stakeholders" sobre o desempenho das marcas nessas dimensões e atributos, verifica-se que o impacto ainda é de apenas 12,6%.





Entre as 100 marcas portuguesas mais valiosas, o impacto económico das dimensões e atributos diretamente relacionados com a sustentabilidade (ESG) é superior a 13,5% em apenas 24 marcas.