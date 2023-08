Nova ferramenta de inteligência artificial avalia relatórios de sustentabilidade

Uma nova ferramenta de inteligência artificial permite às empresas obter uma avaliação do seu relatório de sustentabilidade em diversos parâmetros e em apenas alguns segundos.





Para tal, é necessário fazer o "upload" do documento para o site do ChatReport, de forma a obter uma avaliação e uma pontuação do mesmo, tendo em conta a sua conformidade com 11 recomendações do Grupo de Trabalho para a Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD, na sigla em inglês), desenvolvidas pelo Conselho de Estabilidade Financeira, órgão internacional que monitoriza e faz recomendações sobre o sistema financeiro global.





Entre os parâmetros analisados estão, por exemplo, como o conselho de administração da empresa supervisiona e avalia os riscos e oportunidades relacionados com o clima; quais são os riscos e oportunidades mais relevantes que a organização identificou a curto, médio e longo prazo; como é que estes impactam a estratégia empresarial, o desempenho económico e o planeamento financeiro da organização, etc.





Para cada um dos 11 parâmetros analisados no relatório, recebe-se uma resposta, uma análise aos dados e uma pontuação de 0 a 100. É possível também colocar questões adicionais sobre o relatório num "prompt" de perguntas.





O ChatReport alerta, no entanto, que as pontuações elevadas não garantem que as empresas estejam a tomar ativamente medidas eficazes para reduzir a sua pegada de carbono ou a abordar eficazmente os riscos relacionados com o clima.





Desta feita, os utilizadores são aconselhados a realizar pesquisas adicionais para obter uma compreensão abrangente dos esforços, iniciativas e progressos reais da empresa, no sentido de mitigar o impacto da sua atividade nas alterações climáticas.





A ferramenta, cujo desenvolvimento envolve investigadores de diversas instituições académicas da Suíça e Inglaterra, indica também que toma medidas de segurança técnicas e organizacionais para garantir que os dados que recolhe e processa permanecem confidenciais e são protegidos contra acesso acidental ou não autorizado, alterações, divulgação, perda e destruição.