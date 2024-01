Filipa Pantaleão é a nova secretária-geral do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, sucedendo a João Wengorovius Meneses, que exerceu as funções de secretário-geral do BCSD Portugal entre 2018 e 2023.





Licenciada em Engenharia do Ambiente e com um amplo percurso nas áreas dos resíduos e da energia, foi responsável, até ao final do ano passado, pela área técnica da EGF (Mota-Engil), com vista à melhoria da qualidade ambiental das empresas do Grupo. Filipa Pantaleão dedicou a sua carreira, nacional e internacional, aos setores da água, logística, energia e resíduos.





"É com muita motivação que abraço este novo desafio profissional no BCSD Portugal, no qual terei a oportunidade de pôr a minha experiência ao serviço de causas às quais tenho vindo a dedicar-me ao longo do tempo. O ESG pode e deve ser incluído e considerado na gestão, como um fator de competitividade e diferenciação que apoiará as empresas na sua jornada para o sucesso e para uma sociedade e economia mais justas, saudáveis e sustentáveis", afirma a nova secretária-geral do BCSD Portugal.





Mãe de duas filhas e cofundadora da iniciativa Women in ESG, Filipa Pantaleão encontrou na área do ESG o seu propósito, desejando contribuir para um futuro melhor através da promoção da igualdade e da inclusão e da desmistificação dos temas ESG, uma realidade cada vez mais presente na sociedade e nas empresas a nível global.





Com uma predileção especial pelo ambiente (o E de environment do ESG), acredita que é sua missão contribuir para um melhor alinhamento entre a qualidade de vida das pessoas e a preservação e conservação do ambiente.





Segundo António Pires de Lima, presidente do BCSD Portugal, Filipa Pantaleão integra a equipa do BCSD Portugal "após um processo de recrutamento competitivo, numa fase de crescimento de associados e em que o ESG assume um papel cada vez mais determinante para as empresas em Portugal". Pires de Lima acrescenta ainda que "nesta fase de mudança, de crescimento e de evolução, acreditamos que o perfil e as competências da Filipa Pantaleão são as mais adequadas para que o BCSD Portugal possa cumprir o seu propósito, enquanto agente de realização da Agenda para a Sustentabilidade junto das empresas".





Licenciada em Engenharia do Ambiente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, possui um MBA pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa.