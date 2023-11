Mercado de software de gestão de carbono vai crescer cerca de 20% ao ano

O mercado de software de gestão de carbono vai atingir cinco mil milhões de euros em 2032, impulsionado pelas obrigações regulamentares de apresentação de dados sobre emissões de gases com efeito de estuga (GEE) das cadeias de valor (âmbito3) e pela transparência no impacto ambiental, social e de governação (ESG) das empresas. De acordo com a empresa de inteligência tecnológica global ABI Research, prevê-se que o mercado de software de gestão de carbono cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,7%.





As emissões de âmbito 3 constituem até 90% do impacto ambiental global das empresas, de acordo com o Carbon Disclosure Project (CDP), pelo que a medição exata das emissões de âmbito 3 é crucial para que as empresas aumentem a resiliência e a eficiência em toda a cadeia de abastecimento. "Só o que é medido pode ser gerido.



Assumir a responsabilidade pelas emissões de carbono é o primeiro passo para mitigar desastres catastróficos relacionados com o clima. Medir com exatidão as emissões de âmbito 3 fornece informações valiosas que equiparão as organizações para aumentar a resiliência e a eficiência ao longo de toda a cadeia de abastecimento, preparando a empresa para o futuro e retirando o risco da cadeia de valor das ameaças financeiras relacionadas com o clima", explica Rithika Thomas, analista de Tecnologias Sustentáveis da ABI Research.





O mercado da gestão do carbono está a passar de uma comunicação voluntária para uma comunicação obrigatória devido a regulamentos, a uma maior sensibilização para as alterações climáticas, à digitalização da produção, à pressão dos clientes e dos investidores e à procura de transparência para obter uma vantagem competitiva.



Os fornecedores de software de gestão ambiental, social e de governação (ESG) tradicionais, como a Enablon, a Ipoint e a Sphera, dominam na Europa e na América do Norte. No entanto, as pequenas e médias empresas (PME) e start-ups, como a APlanet, a Figbytes, a Persefoni, a NET0, a Normative e a Watershed, estão a "competir ferozmente", tirando partido da análise de dados, da inteligência artificial, da automatização e da análise preditiva para cumprir os regulamentos e expandir a sua base de clientes, destaca a análise.





Atualmente, o mercado de software de sustentabilidade é uma mistura de características e funcionalidades que se sobrepõem com ESG, gestão de carbono, gestão de edifícios inteligentes, análise do ciclo de vida e características de sustentabilidade associadas.



De acordo com Rithika Thomas, "à medida que o mercado global de gestão de carbono amadurece, a Europa e a América do Norte vão dominar nos próximos cinco anos como inovadores e primeiros utilizadores. À medida que as políticas internacionais e específicas de cada país se estabilizam, haverá uma mudança significativa de crescimento após 2026 nos fornecedores de software e na base de utilizadores na Ásia-Pacífico e nos mercados emergentes".





Segundo a empresa de análise, irá desenvolver-se um ecossistema robusto em torno de ferramentas de software de carbono com soluções especializadas dedicadas a cada aspeto dos relatórios para garantir a credibilidade, a exatidão e a auditabilidade.