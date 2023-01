Miguel Pinto Luz: “Queremos fazer de Cascais o melhor sítio para viver”

Temos como missão fazer de Cascais o melhor sítio para viver por um dia, por uma semana ou por uma vida inteira. Essa é a nossa missão. Este é o nosso negócio. Miguel Pinto Luz

Vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais

Cascais é um dos municípios que se destaca em Portugal, e nalguns casos na Europa, por promover práticas sustentáveis. Algo que reflete um trabalho de anos, já que "em Cascais temos vindo ao longo dos tempos a desenvolver um modelo de negócio sustentável", referiu Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, na sua nota de boas-vindas na conferência "Governação | Como gerir a mudança com instabilidade e incerteza?", que decorreu a 18 de janeiro, no Centro Cultural de Cascais.O termo "negócio" aplicado a um município não foi ao acaso, explicando Miguel Pinto Luz que "temos como missão fazer de Cascais o melhor sítio para viver por um dia, por uma semana ou por uma vida inteira. Essa é a nossa missão. Este é o nosso negócio."Frisou que a governação e a gestão de mudança são sempre desafios enormes para qualquer organização, especialmente nos tempos atuais, em que é preciso lidar com os resquícios de uma pandemia, com a guerra, a inflação e as alterações geopolíticas. "Temos a sorte de ter uma localização privilegiada, de ter o mar, de ter a serra, de ter 30% do nosso território ocupado por um parque natural, um ativo que entendemos como o mais importante que a natureza nos deu. Fomos abençoados por ela, mas por si só isso não nos garante o futuro", sublinhou.Neste sentido, o município aferiu as razões da escolha do local para trabalhar, viver ou estudar, tendo em conta que Cascais não é um concelho industrial, nem empresarial. "Somos um concelho da qualidade de vida. Investimos em segurança, investimos em educação, investimos em saúde. Quem escolhe um local para viver coloca estes três temas nas suas prioridades máximas", referiu o vice-presidente da autarquia.Porém, tudo isto tem um racional económico e uma fonte de receita, nomeadamente os impostos sobre o património. "Recebemos, mas também reinvestimos, sempre na qualidade de vida e com um mote muito importante: a redistribuição saudável da riqueza", sublinhou o autarca.Miguel Pinto Luz frisou ainda que Cascais é o único município do país e um dos poucos da Europa a oferecer transportes públicos gratuitos à sua população, disponibiliza uma oferta escolar com mais de 100 milhões de euros investidos nos últimos cinco anos, disponibiliza tutores a todas as turmas e explicações a todos os alunos do setor público. Na área da saúde, oferece videoconsultas 24/7 a todos os munícipes, sendo também, segundo o autarca, o único município da área tributária de Lisboa em que 100% da população tem acesso a médico de família, "um investimento também da autarquia".Com os objetivos bem claros a nível ambiental, social e de governação, Miguel Pinto Luz garantiu que "não vamos desistir do percurso de sustentabilidade ambiental que temos vindo a percorrer, não desistimos de ser um concelho com oportunidades para todos", pondo ênfase na necessidade de assegurar um futuro mais sustentável às próximas gerações. Mas esta é uma responsabilidade que ultrapassa a esfera pública", acrescentando que convoca todos a assumir "a responsabilidade cimeira de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o futuro será de sucesso e garantir a todos que podemos entregar um mundo melhor do que aquilo que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós".