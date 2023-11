Nova plataforma apura classificação energética da iluminação pública

O Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) apresenta esta sexta-feira, 10 de novembro, uma nova plataforma informática que permite aos municípios simular a classificação energética da iluminação pública.





"O Sistema de Gestão dos Consumos de Iluminação Pública (SGCIP) permite a avaliação e classificação energética das vias públicas, por meio de um simulador criado para o efeito, tendo em consideração a iluminação pública já instalada. Esta medida contribui para a implementação do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC) ao responder à necessidade de criar um sistema que visa promover a eficiência no consumo energético da infraestrutura nacional de iluminação pública", explica Fernando Martins, investigador do instituto do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FCTUC.





Esta plataforma informática, financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), é de acesso livre e destina-se exclusivamente à gestão da iluminação pública de cada município, pelo que estará disponível para os 308 municípios do país.





De acordo com Fernando Martins, "a criação e aplicação da metodologia de avaliação do desempenho energético da iluminação nas vias públicas irá sensibilizar as autoridades locais para a necessidade de melhorar a eficiência energética dessas infraestruturas, criando uma competição saudável entre municípios, freguesias, bairros e ruas".





Assim, "o efeito esperado será semelhante ao de outras ferramentas e mecanismos já existentes, como a etiqueta energética de produtos e o sistema de certificação energética de edifícios. O impacto destas ferramentas é reconhecido, e a sua mais-valia é de extrema importância na tomada de decisão por parte do consumidor final, que, neste caso, será o responsável político local", considera o investigador.





Além disso, prossegue, "a plataforma SGCIP disponibiliza uma poderosa ferramenta de cálculo luminotécnico para a elaboração de projetos de iluminação pública novos ou para requalificações. O que deverá ter impacto positivo na sensibilização dos profissionais da área da energia para a importância da eficiência energética, na qualidade dos projetos de iluminação pública e na utilização dessas infraestruturas".





A medida visa ainda sensibilizar os cidadãos para as vantagens da eficiência energética, promovendo uma cultura de responsabilidade na utilização de iluminação pública adequada às necessidades.