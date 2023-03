Novo fundo de economia azul apoia empresas com 28 milhões de euros

As empresas portuguesas contam com um novo fundo para dinamizar a economia azul. O Fundo Crescimento Azul, assinado nesta segunda-feira, é o primeiro fundo ao abrigo do novo instrumento InvestEU para a economia azul dedicado ao Sul da Europa.





O fundo será financiado com 28 milhões de euros provenientes de recursos públicos nacionais através do Fundo Azul e de recursos do Fundo Europeu de Investimento (FEI) apoiados pelo instrumento InvestEU para a economia azul.





O fundo fará investimentos em PME de Portugal e Espanha, com o objetivo de apoiar o crescimento e a internacionalização de empresas consolidadas da economia azul, com destaque para a sustentabilidade e a ação climática, bem como para os setores da economia azul.





Leia Também UE atribui 117 milhões de euros para restaurar oceanos até 2030

O fundo visa uma dimensão total de 50 milhões de euros, incluindo financiamento do Portugal Azul e compromissos privados de investidores institucionais.

Este instrumento visa investir em 8 a 12 empresas em capitais próprios e capitais equiparados a capitais próprios com valores superiores 1,5 milhões de euros.





Para o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félix, este é "um marco no desenvolvimento do ecossistema da economia azul em Portugal e na Europa. A economia azul tem potencial para resolver muitos dos desafios globais que enfrentamos hoje, como as alterações climáticas, a poluição dos oceanos e a perda de biodiversidade". Em comunicado, Mourinho Félix acrescentou que iniciativas como esta "são fundamentais para atrair mais capital e criar oportunidades de crescimento económico sustentável, ao mesmo tempo que protegem o meio ambiente para as gerações futuras".





Leia Também Portugal é o campeão da economia azul

O fundo tem uma ampla incidência setorial, dando preferência às empresas que operam na cadeia de valor dos produtos do mar, da energia ao largo, do transporte marítimo, dos portos e da biotecnologia azul, contribuindo para a descarbonização, a redução da contaminação dos oceanos e a conservação dos ecossistemas marinhos.





"Portugal tem um setor de economia azul muito forte que continua a crescer. A assinatura do primeiro fundo no âmbito do novo instrumento InvestEU Blue Economy significa que podemos construir a nossa vantagem competitiva de tecnologias azuis e sustentáveis, reforçando as oportunidades de financiamento para empresas inovadoras", assinalou o comissário europeu para o Meio Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius.