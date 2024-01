Novo prémio distingue diretores europeus de sustentabilidade

Rebecca Marmot, CSO da Unilever, é a primeira vencedora dos CSO Awards 2024, os prémios europeus que distinguem diretores de sustentabilidade de grandes empresas europeias, organizados pela primeira vez pelo Futur/io, instituto de inovação sustentável e liderança na Europa, e que contou com o Negócios como media partner.





Os vencedores foram conhecidos nesta segunda-feira, em Davos, na Suíça. Inês Oom de Sousa, Head of ESG Europe do Santander Group, estava entre os 20 finalistas de uma lista de 100 CSO.





O júri, composto por líderes que moldaram o curso da ação europeia em sustentabilidade, entre os quais John Elkington, criador do tripé da sustentabilidade ESG, Sandrine Dixson-Declève, copresidente do Clube de Roma, e Harald Neidhardt, CEO do Futur/io, atribuiu o primeiro lugar a Rebecca Marmot (Reino Unido) pelo seu "papel fundamental" no avanço da agenda de sustentabilidade da empresa. "Com a tarefa de impulsionar a defesa e as parcerias, Rebecca lidera iniciativas transformadoras nas principais áreas de foco do Plano de Vida Sustentável da Unilever", assinala a organização.





O segundo lugar, nesta primeira edição dos prémios, foi atribuído a Karen Pflug, CSO do Ingka Group/IKEA (Suécia), pela sua liderança em "iniciativas transformadoras" para atingir os objetivos de neutralidade carbónica. "Orientada pela estratégia People and Planet Positive, aborda desafios interligados, como o clima, o consumo insustentável e a desigualdade", assinala o Futur/io.





O terceiro lugar coube a Daniella Veja, vice-presidente sénior global de Saúde e Sustentabilidade da Ahold (Países Baixos), pelo seu historial comprovado nos setores dos media, moda e retalho alimentar. "A sua vasta experiência reflete a sua habilidade em navegar em diversas indústrias, apresentando uma rica história de contribuição para iniciativas de sustentabilidade em diferentes domínios", destaca a organização.





Foram ainda atribuídas menções especiais pelo trabalho realizado nas áreas de finanças (Catharina Belfrage Sahlstrand, Handelsbanken, Suécia), da governação (Petra Wicklandt, Merck, Alemanha), da transição verde Andreas Wade, Viessmann, Alemanha) e na área de seguros (inda Freiner, Zurique, Suíça).





"Para além de demonstrarem um compromisso para com a responsabilidade ambiental, estes líderes notáveis estão a mostrar-nos que as práticas sustentáveis podem conduzir a mudanças positivas em benefício das pessoas, do planeta e dos lucros. Com as suas ações inovadoras e o seu empenho, estabeleceram uma referência exemplar para que as empresas europeias redefinam as suas estratégias de acordo com os limites do planeta", assinala o instituto em comunicado.