Países em desenvolvimento precisam de mais 2,2 mil milhões por ano para combater alterações climáticas

São necessários mais 2,4 biliões de dólares (2,2 mil milhões de euros) extra por ano para os países em desenvolvimento e de baixo rendimento poderem fazer face às necessidades de combate às alterações climáticas, referiu Pablo Saavedra, vice-presidente Grupo de Prática Global de Crescimento Equitativo, Finanças e Instituições (EFI) do Banco Mundial, na cimeira "Financiamento em Comum 2023", que está a decorrer em Cartagena, na Colômbia, entre 4 e 6 de setembro. Uma verba que só se consegue "com inovação" e "trabalhando em conjunto", sublinhou Saavedra.





Pelo quarto ano consecutivo, todos os Bancos Públicos de Desenvolvimento estão reunidos para reforçar os seus compromissos de apoio a ações comuns para lidar com as alterações climáticas e promover o desenvolvimento sustentável.





No primeiro dia da cimeira, o Banco Europeu de Investimento (BEI) divulgou os resultados do novo Inquérito sobre o Clima, que mostram que as alterações climáticas e a degradação ambiental são agora consideradas como um dos principais desafios na maioria dos países da América Latina e das Caraíbas. Nomeadamente, 91% dos inquiridos acreditam que as alterações climáticas têm impacto na sua vida quotidiana e 88% são a favor de medidas governamentais mais rigorosas que obriguem as pessoas a adotar comportamentos respeitadores do clima.





O estudo coloca os desafios das alterações climáticas a par da violência e da criminalidade, da pobreza e da desigualdade, do desemprego e das disparidades sociais. Só na Argentina, no Chile e no Paraguai é que não figuram entre as cinco principais preocupações.





As conclusões indicam também que 70% da população consideram que as alterações climáticas estão a afetar os seus rendimentos ou meios de subsistência. Este sentimento é partilhado por uma maioria em cada país, com os números a variarem entre 58% no Uruguai e mais de três quartos (77%) no Peru.





E 54% acreditam que poderão ter de se mudar para outra região ou país devido às alterações climáticas. Este sentimento é ainda mais forte entre os inquiridos mais jovens, com 59% de todos os inquiridos com menos de 30 anos a partilharem esta crença.





"O inquérito do BEI sobre o clima reflete a crescente consciência e preocupação dos cidadãos da América Latina e das Caraíbas relativamente aos perigos das alterações climáticas. Através do BEI Global, pretendemos estabelecer parcerias com os governos, as cidades e as empresas da região para apoiar a ação climática no terreno através de investimentos ecológicos e resilientes", salienta Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI responsável pela América Latina e Caraíbas e pela investigação económica.





Cidadãos querem soluções sustentáveis





A análise apurou também que 80% dos inquiridos consideram que os governos deveriam dar prioridade aos investimentos em energias renováveis em detrimento dos combustíveis fósseis ou de outras fontes de energia não renováveis. 51% prefeririam fontes renováveis de grande escala, como centrais hidroelétricas, eólicas, solares ou geotérmicas, enquanto 29% prefeririam fontes renováveis de menor dimensão, como painéis solares nos telhados ou pequenas centrais hidroelétricas.





Esta preferência esmagadora pelos investimentos em energias renováveis reflete a crescente sensibilização dos latino-americanos e caribenhos para a importância da sustentabilidade e o papel das energias limpas no combate às alterações climáticas.





O inquérito mostra que existe apoio público à ação do governo. Nomeadamente, 88% dos inquiridos são a favor de que o governo implemente medidas mais rigorosas para combater as alterações climáticas. Este sentimento é predominante em toda a região, com os números a variarem entre 83% na Argentina e no Brasil e 95% no Peru. "Isto demonstra uma vontade de aceitar mudanças na política e no estilo de vida em prol da sustentabilidade ambiental a longo prazo", destaca o BEI em comunicado.





Quando questionados sobre qual deveria ser o principal objetivo do governo, 80% dos inquiridos disseram que o foco deveria ser o ambiente e o crescimento sustentável, em vez do crescimento económico a qualquer custo. Isto mostra que o público está consciente da ligação entre saúde ambiental e prosperidade económica e não está apenas preocupado com ganhos económicos imediatos.





Segundo Ambroise Fayolle, vice-presidente do BEI responsável pelo clima, estes resultados "evidenciam uma forte sensibilização do público para o facto de a transição ecológica poder ser uma força motriz do crescimento económico".





As políticas de combate às alterações climáticas e suas repercussões e de proteção do ambiente são vistas de forma positiva pelos inquiridos na região. 76% dos inquiridos acreditam que estas políticas irão melhorar a sua vida quotidiana, por exemplo, facilitando a compra de alimentos ou o acesso a cuidados de saúde.





Quase três quartos (72%) acreditam que estas políticas serão uma fonte de crescimento económico e de riqueza para o seu país, e mais de dois terços (68%) estão confiantes de que criarão mais empregos do que eliminarão.





O inquérito decorreu em 13 países da região da América Latina e das Caraíbas. No total, foram inquiridos mais de 10 000 cidadãos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, México, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela e no Panamá.