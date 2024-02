Talks ESG – O futuro é agora | Governação

No dia 6, às 10h00, é transmitido o debate "A governação nas empresas familiares – Que regras para a sucessão, gestão de conflitos e profissionalização?", que conta com a participação de José Germano de Sousa, Presidente e Diretor Científico Coordenador, Germano de Sousa, Liliana Dinis, Doutorada pela Nova SBE com especialização em empresas familiares, Professora e Investigadora Católica Lisbon School, Nuno Carvalhinha, Coordenador de Projetos da Associação Nacional Pequenas Médias Empresas (ANPME) e Peter Villax, Presidente da Associação de Empresas Familiares. A moderação é realizada por Hugo Neutel, jornalista do Negócios."Diversidade multivariável nas empresas e a retenção de talento. Há regras básicas?" é o tema da talk de 7 de fevereiro, e conta com a participação de Margarida Mateus, Coordenadora de Projetos da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI), Margarida Couto, Presidente da GRACE – Empresas Responsáveis, e Sara Silva, Human Relations Director da L’Oreal Portugal. A moderação é de Filipa Lino, jornalista do Negócios."Finanças verdes e a descarbonização do crédito – O contributo do mundo financeiro e das politicas públicas" é a última talk, transmitida no dia 8 de fevereiro. Participam neste debate Gonçalo Regalado, Responsável pelo Marketing de Empresas e Soluções ESG do Millennium bcp, Carlos Mourisca, Direção Financeira Global da EDP, e Nuno Saramago, Diretor-Geral da SAP Portugal. O debate conta com a moderação de Fábio Carvalho Lima, jornalista do Negócios.Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt