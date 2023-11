Conferência Social – Os desafios da demografia e da habitação

Marina Gonçalves, ministra da Habitação, vai falar sobre o estado da habitação em Portugal.



Dois grandes temas vão estar em debate. "Como combater o inverno demográfico em Portugal?" conta com a participação de Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e Professor, Escola Nacional de Saúde Pública; Cátia Batista, Professora, NovaSBE; Lara Patrício Tavares, Professora, ISCSP; Maria João Guardado Moreira, Professora Coordenadora, Instituto Politécnico de Castelo Branco.



O segundo tema está relacionado com a habitação. Este debate conta com a presença de Ricardo Pedrosa Gomes, presidente da AECOPS, Sandra Marques Pereira, DINÂMIA'CET e Sociodigital Lab for Public Policy, ISCTE, Vera Gouveia Barros, economista; e Patrícia de Melo e Liz¸ CEO da Savills Portugal.

Para concluir, uma intervenção de João Pereira dos Santos, Professor na Queen Mary University of London e Professor Auxiliar do ISEG sobre "Porque precisamos de melhores dados para termos melhores políticas públicas para a área da habitação"?