Empresas estão a investir em diversidade, mas faltam dados para executar medidas

A maioria das organizações globais está a investir na diversidade, equidade e inclusão (DEI), mas a execução estratégica falha devido à falta de dados, revela um estudo conduzido pela britânica Sapio Research a mais de 3100 profissionais de recursos humanos e líderes empresariais em 23 países.





O Inquérito à Diversidade Global revela ainda que, apesar do atual clima económico global, a maioria dos inquiridos (59%) viu aumentar o papel dedicado à DEI nas suas organizações, ao mesmo tempo que viu aumentar (35%) ou manter (45%) os atuais níveis de investimento para as iniciativas DEI no próximo exercício financeiro. Indicam os dados que mais de três em cada quatro organizações (76%) têm um orçamento para iniciativas da DEI.





Em geral, mais de um terço (36%) dos inquiridos declarou que a diversidade é reconhecida, valorizada e celebrada nas suas organizações. No entanto, 18% disseram que foi banalizada e que não houve enfoque suficiente no reconhecimento das diferenças que existem.





Contudo, embora haja progressos positivos, 39% dos inquiridos a nível mundial afirmaram não ter qualquer estratégia, tornando difícil passar do estabelecimento de objetivos para a sua concretização. Isto é particularmente prevalecente na Ásia Pacífico e Japão (APJ), onde 52% dos inquiridos declararam ter uma abordagem estratégica baixa ou emergente para a DEI, em comparação com a Austrália, Nova Zelândia (35%), Europa (39%) América do Norte (34%) e África do Sul (22%), respetivamente.





Quase um terço a nível mundial (32%) declarou também que a sua empresa precisa de liderança e empenho no topo da organização para avançar.

Uma das outras razões fundamentais para a falta de abordagem estratégica revelada tem a ver com os dados e relatórios sobre os esforços de DEI, com apenas 20% dos inquiridos a medir o impacto empresarial e o valor das iniciativas de DEI. 60% comentaram também que acompanhar o progresso era um desafio e exigia novos sistemas e software, para apoiar plenamente a estratégia e implementação de DEI.





"Desde o nosso inquérito de 2021, muitas organizações começaram a realizar as suas viagens pela DEI, e cada vez mais os funcionários esperam um maior foco na criação de mudanças duradouras. A nossa investigação mostra que ter uma visão e estratégia claras da DEI, impulsionada por líderes dedicados e empenhados de toda a organização, aumenta a capacidade de uma empresa para acelerar a consciência da DEI e impulsionar a adoção e a responsabilização", referiu Carin Taylor, responsável pela divisão de Diversidade na Workday, empresa que solicitou o estudo, em comunicado.





A investigação foi realizada entre profissionais de RH e líderes empresariais de nível C com responsabilidade por iniciativas de diversidade dentro da organização, para compreender as suas motivações, atividades e progresso em relação à pertença e diversidade. O estudo abrangeu 23 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Coreia, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, África do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido e EUA.