Plataforma de inovação social chega a Portugal: “Os negócios sociais são o futuro”

A Católica Lisbon School of Business & Economics (CLSBE) acaba de lançar o Católica Lisbon Yunus Social Innovation Center, que tem por objetivo promover o desenvolvimento social com base na atuação empresarial focada na sustentabilidade.





O novo centro resulta de uma parceria entre a CLSBE e o Yunus Social Business (YSB), integrando a rede de centros criada por Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz pela criação de uma plataforma de microfinança, com o objetivo de expandir o conceito de negócios com impacto em todo o mundo. "No Yunus Social Business acreditamos que os negócios sociais são o futuro e acreditamos no poder dos negócios para acabar com a pobreza e com a crise climática", referiu Saskia Bruysten CEO do YSB, na apresentação da plataforma, ontem, na WebSummit, em Lisboa.





A organização internacional, presente em vários países e com impacto já registado em 47 milhões de pessoas, ambiciona criar um mundo "com três zeros". "É um mundo onde não há pobreza, há zero desemprego e zero emissões líquidas de carbono. E acreditamos que o negócio social é o veículo para nos levar até lá", acrescentou a CEO.





Saskia Bruysten sublinhou ainda que "o negócio social é um negócio lucrativo, mas que otimiza para resolver problemas sociais e ambientais em oposição ao velho mundo empresarial, que cria problemas sociais e ambientais como os conhecemos". E citou como exemplo de sucesso a nível social e empresarial a criação e comercialização de um iogurte altamente nutritivo por uma multinacional para resolver problemas de carência nutricional no Bangladesh.





Em Portugal, o centro de inovação social é desenvolvido pela CLSBE em parceria com a Galp e a Fundação Santander Portugal, por um período de três anos, e terá um investimento externo de 100 mil euros ao ano. "Precisamos de um compromisso de cidadania com a geração mais jovem, de ter capacidade de criar inovação social e de nos preocuparmos com as questões sociais. É uma dicotomia criativa que funde negócios e impacto na mesma abordagem", disse Filipe Santos, diretor da CLSBE.





Especificamente, o Católica Lisbon Yunus Social Innovation Center vai desenvolver um programa de literacia sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) junto de jovens em escolas secundárias, para que comecem a interiorizar e aplicar estes conceitos à sua volta e futuramente no mercado de trabalho. Ainda na área da educação, o centro vai sistematizar informação relativa aos critérios ESG (ambiental, social, governação, na sigla em inglês), para ajudar as empresas a incorporarem melhor os critérios de sustentabilidade. O centro também pretende compreender a questão da pobreza energética de forma a permitir uma transição energética mais equitativa na sociedade.



Para Filipe Santos, "a resolução dos problemas complexos da nossa sociedade requer a participação das empresas e o desenvolvimento de modelos inovadores de negócios com impacto social".