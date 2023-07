Primeira comunidade de energia em projeto turístico do Algarve vai apoiar 100 famílias

A primeira comunidade de energia renovável (CER) em funcionamento num projeto turístico do Algarve vai nascer, no final do ano, em Castro Marim. Trata-se de um projeto do empreendimento imobiliário e turístico de luxo Verdelago, localizado junto à Praia Verde.





A CER do Verdelago Resort, para além de tornar o empreendimento num agente ativo na produção de energia, eliminando a sua própria fatura, vai apoiar a luta contra a pobreza energética entre as famílias carenciadas da região. O projeto vai partilhar o excedente produzido e não consumido e apoiar cerca de 100 famílias carenciadas, que beneficiarão de uma tarifa social comunitária 20% inferior às tarifas de mercado.





"Sermos o primeiro resort turístico residencial do Algarve com uma CER posiciona-nos como líderes de uma nova geração de resorts que respondem de forma positiva não apenas às dimensões de sustentabilidade económica e ambiental, mas também social", refere Paulo Monteiro, diretor-geral de Desenvolvimento do Verdelago Resort.

Leia Também Intermitência da energia renovável exigirá dobro da flexibilidade das redes até 2030

E acrescenta: "Mais importante do que ser um enorme fator de competitividade no setor, materializa a nossa visão de que o futuro será sempre o de um turismo que faz parte da solução das regiões nas quais se insere e não um problema."





Esta CER terá a sua central fotovoltaica, de 1560kWp, instalada numa área de cerca de 1 ha dos 86 totais do Verdelago Resort. "Vamos instalar uma central fotovoltaica de 1560kWp, com mais de 2800 painéis solares, no empreendimento Verdelago, que será integrada numa Comunidade de Energia Renovável", explica José Basílio Simões, fundador e presidente da Cleanwatts, acrescentando que "para além de alimentar o empreendimento com energia verde, vamos produzir energia suficiente para possibilitar que a comunidade forneça, ainda, energia para apoiar famílias da região em situação de pobreza energética".





Para além da redução de custos e da procura da sua independência energética, o projeto visa que a produção anual total da central solar seja igual ou superior ao total do autoconsumo. "A Cleanwatts está apostada em investir na área do turismo que, como sabemos, é um dos setores da economia que mais cresceu nas últimas décadas e é uma área de atividade de especial importância em Portugal e, especialmente, no sul do país", frisa José Basílio Simões.





O responsável recorda que "o crescimento do setor trouxe novos desafios sociais, económicos e ambientais. Se, por um lado, é inegável que o desenvolvimento da atividade trouxe crescimento económico às comunidades locais, também é verdade que contribuiu para o aumento das desigualdades e da poluição e para o desgaste dos recursos. Contudo, quando é abordado numa perspetiva sustentável, o turismo pode ter um forte impacto positivo nas comunidades".





Após nascer junto deste resort, esta CER irá posteriormente angariar novos membros produtores e consumidores na região. A empresa refere também que a comunidade poderá também crescer com a introdução de outras fontes de geração renovável, como eólica, biomassa ou hidroelétrica.