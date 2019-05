Ajax dispara para máximos históricos após vencer Tottenham na Liga dos Campeões

A vitória do Ajax contra o Tottenham tornou a equipa holandesa na favorita a chegar à final da Liga dos Campeões. As ações estão a disparar para níveis nunca antes vistos.

As ações do Ajax já estiveram a subir mais de 6,5% para 20,90 euros, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre. Este desempenho dos títulos da equipa holandesa reflete a vitória da equipa de futebol na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões frente ao Tottenham.

O Tottenham recebeu o Ajax na terça-feira para disputar o primeiro jogo das meias-finais da Liga dos Campeões e perdeu por 1-0. Este resultado colocou agora o Ajax como o favorito para passar à próxima fase, ainda que falte um jogo, marcado para 8 de maio. A última vez que o Ajax disputou uma final da Liga dos Campeões foi em 1996, tendo perdido contra a Juventus.

As ações só estão a refletir este resultado esta quinta-feira porque ontem o mercado holandês esteve encerrado, devido ao feriado de 1 de maio.

A Bloomberg realça que o Ajax perde na frente financeira, tendo registado receitas de 91,9 milhões de euros em 2018, quando o Tottenham gerou um volume de negócios de 381 milhões de libras. Contudo, o Ajax tem apostado numa equipa composta por jogadores mais novos, que são mais baratos e gerem expetativas de encaixe com futuras vendas.



Sete dos 22 jogadores que compõem a equipa do Ajax foram formados na academia do clube. A estes sete acresce três que vestem a camisola do Tottenham (Jan Vertonghen, Toby Alderweireld e Christian Eriksen).