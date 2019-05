Ajax afunda mais de 20% na bolsa após falhar acesso à final da champions

As ações da Ajax estão a registar uma forte queda em bolsa, depois do clube holandês ter sido afastado da Liga dos Campeões.

Os títulos seguem a cair 17,87% para 19,15 euros, tendo atingido uma queda máxima de 21,7% para 18,40 euros.

Este desempenho surge depois do fim do sonho europeu do histórico clube devido a uma segunda-parte para esquecer no jogo de ontem. O Ajax chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas um "hat trick" do brasileiro Lucas Moura (com o último golo aos 90+5) afastou os holandeses da liga milionário.

A vitória do Tottenham impossibilitou ao Ajax de continuar a surpreender a Europa do futebol e retirou a possibilidade ao clube de arrecadar mais 15 milhões de euros (prémio por chegar à final da Liga dos Campeões).

Segundo a Bloomberg, este valor corresponde a 18% das receitas alcançadas pelo Ajax em 2018 e explica o desempenho negativo dos títulos.

A queda de hoje anula os ganhos registados pelas ações a 2 de maio, na sequência da vitória alcançada em Londres por 1-0, que elevou fortemente a expectativa do Ajax chegar à final da principal competição de clubes na Europa. na sessão de 2 de maio as ações dispararam para o valor mais elevado de sempre.

Apesar desta queda de hoje, o Ajax conserva um ganho de 32,65% em 2019, apresentando uma capitalização bolsista de 354 milhões de euros. Esta subida reflete não só o dinheiro angariado pelo Ajax na prova, mas também a expectativa de elevados encaixes com os jogadores do clube, muitos deles formados na sua academia. Frenkie de Jong, de 21 anos, já foi transferido para o Barcelona por 75 milhões de euros.