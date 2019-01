Credit Suisse perdeu 60 milhões com “kispos” do Canadá

O Credit Suisse perdeu cerca de 60 milhões de dólares na fabricante de parkas e blusões de inverno Canada Goose, depois de as ações da empresa terem afundado 40% em dezembro, na sequência da detenção da CFO da Huawei Meng Wanzhou no Canadá.

De acordo com a Bloomberg, o Credit Suisse foi um dos subscritores de uma venda de 10 milhões de ações da Canada Goose no final de novembro, mesmo antes da detenção da empresária ter colocado os títulos numa verdadeira queda livre.

A oferta foi feita a 65,15 dólares por ação, o que representou um desconto de 1,85% face à cotação de fecho da sessão anterior. Logo a 1 de dezembro, Meng Wanzhou foi detida em Vancouver, o que desencadeou uma forte tensão diplomática entre o Canadá e a China - um mercado chave para o crescimento da fabricante de "kispos" – com Pequim a apelar a um boiocote aos produtos canadianos.

Na primeira sessão após ter sido anunciada a detenção, os títulos chegaram a afundar mais de 10%, dando início a uma trajetória descendente que culminou com as ações a tocarem em mínimos de maio no dia 27 de dezembro, nos 40,19 dólares.

De acordo com fontes citadas pela agência noticiosa, o Credit Suisse acabou por vender as ações com perdas.

À Bloomberg, o Credit Suisse não quis comentar a operação, mas garantiu que o seu "guidance" para os lucros antes de impostos no conjunto de 2018 se mantém entre 3,2 e 3,4 mil milhões de francos.

No Dia do Investidor, em meados de dezembro, responsáveis do banco indicaram que a divisão de Mercados Globais terá perdido dinheiro no quarto trimestre, depois dos prejuízos inesperados registados nos três meses anteriores.





