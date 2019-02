Dortmund regista a maior queda em bolsa em 18 meses após derrota frente ao Tottenham

As ações do Borussia Dortmund deslizaram mais de 7,5%, depois de a equipa de futebol ter sido derrotada nos oitavos de final pelo Tottenham por 3-0. Um resultado que os investidores consideram difícil de inverter, o que significará o fim do clube na Liga dos Campeões.