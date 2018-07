Fundo que ganhou 6.000% com salto do VIX faz nova aposta ousada

A Houndstooth Capital Management registou retorno de 6.000% ao apostar contra um activo negociado em bolsa relacionado com a calmaria nos mercados.

Agora, a empresa que gere 7,5 milhões de dólares vê problemas num produto elaborado para lucrar com o cenário oposto — de turbulência nos mercados accionistas. O raciocínio é que forças técnicas no complexo de volatilidade ajudarão a desencadear um rápido retorno à estabilidade após um grande tombo, num processo que irá massacrar o produto-alvo.

Embora a Houndstooth espere outra subida acentuada das oscilações de preços, a empresa usa opções de venda com maturidades no curto prazo para apostar contra o ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF, que movimenta 413 milhões de dólares e é conhecido pela sigla UVXY. Este é um dos fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês) mais líquidos e alavancados para ganhar com o aumento da volatilidade. A expectativa é que, após um salto inicial, a volatilidade desabe e dizime o produto.

"Procuramos áreas nas quais instrumentos de compra e venda de volatilidade estão com preços inadequados, ou pelo menos onde vemos uma equação muito boa entre risco e retorno", explicou Lincoln Edwards, fundador da Houndstooth. "Há risco de outra subida acentuada generalizada do VIX destruir o UVXY num único dia", acrescentou, referindo-se ao Cboe Volatility Index, que mede a volatilidade do mercado accionista dos EUA.

Tucker Hewes, porta-voz da linha de produtos financeiros ProShares através da Hewes Communications, recusou-se a comentar.

O capital apostado é modesto, mas realça uma questão polémica. A grande pergunta é se produtos como o UVXY podem exercer pressão desproporcional sobre os contratos que acompanham, exacerbando a sua volatilidade.

O investimento em volatilidade cresceu muito nos últimos anos, com a oferta de veículos líquidos e baratos que interessam gestores profissionais e investidores individuais. Agora, com Wall Street a alertar para um período cheio de riscos pela frente e para a volta de um regime normal de volatilidade após dois anos plácidos, muitos apostam em oscilações maiores nos preços dos activos no segundo semestre.

Foi assim que a Houndstooth gerou o espectacular ganho de Fevereiro. A firma sediada em Austin, Texas, comprou opções de venda do ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (mais conhecido como SVXY), apostando que a alta do VIX acabaria com o torpor dos vendedores. De facto, o índice teve uma subida recorde num único dia, provocando uma queda de 83% no ETF.

Cenários

Para a nova estratégia da Houndstooth dar certo, os contratos futuros do VIX precisam perder dois terços do valor num único dia. Teoricamente, isso bastaria para anular o preço do UVXY, que tem alavancagem equivalente a 1,5.

"Mesmo que os futuros do VIX avancem 200% ou 10.000% num só dia, uma queda diária de 66% faz o UVXY valer zero, não importa o quanto subiu", explicou Edwards.

O cenário não se concretizou após a subida recorde do VIX a 5 de Fevereiro. No dia seguinte, o índice de volatilidade recuou em um quinto, o que fez o UVXY perder somente um terço do valor.



