Preço do abacate com a maior subida numa década

O preço do abacate está a disparar mais de 30%, a reagir aos receios de que os EUA fechem a fronteira com o México, o principal fornecedor desta fruta.

Luís Costa/Correio da Manhã

Os preços do abacate mexicano dispararam em bolsa, registando a maior subida em quase uma década, com os investidores a reagiram às palavras de Donald Trump sobre o encerramento da fronteira com o México, o maior fornecedor desta fruta.

O preço do abacate Hass de Michoacan, o centro nevrálgico da produção do abacate do México, disparou 34% esta quarta-feira, 3 de abril. Esta é a maior subida desde 13 de abril de 2009.

Os preços vão continuar a subir se Trump fizer jus à sua ameaça, realça Roland Fumasi, vice-presidente e analista sénior do Rabobank.



"Os preços do abacate podem duplicar ou triplicar facilmente se fecharmos a fronteira", afirmou Fumasi, numa entrevista telefónica.

Os preços poderão também disparar se os importadores aumentarem as compras, para tentarem antecipar-se a quaisquer restrições fronteiriças, adiantou o mesmo responsável.

Além desta questão, uma onde de calor no ano passado na Califórnia atrasou a colheita, o que torna os EUA ainda mais dependentes do fornecimento mexicano. "O México está a ser responsável pela quase totalidade dos nossos abacates", sublinhou Fumasi.

Os abacates mexicanos representam entre 75 a 80% do consumo dos EUA, e os da Califórnia cerca de 16%, revelam os dados do país. O Chile e o Peru fornecem o resto.

