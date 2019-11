Subprime continua a dar lucro a ex-banqueiro do Bear Stearns

No Bear Stearns, Tom Marano ganhou fama no setor e acumulou fortuna a liderar a equipa que atrelou milhares de milhões de dólares de hipotecas subprime a títulos. A implosão histórica desses títulos arriscados e de baixa qualidade arruinou o Bear Stearns e ajudou a alimentar a pior crise financeira desde a Grande Depressão.

No entanto, isso pouco interferiu na sua carreira ou potencial de ganhos. Na verdade, Marano alavancou o seu extenso histórico de hipotecas e relacionamentos num lucrativo segundo ato. O executivo reestrutura e vende empresas de hipotecas problemáticas afetadas pela crise imobiliária.

Na sua mais recente função, concluída no mês passado, Marano assessorou a firma de hipotecas Ditech Holding no processo de recuperação judicial e venda. O comprador da maioria dos ativos foi uma empresa gerida por um ex-colega do Bear Stearns. Antes disso, Marano supervisionou um processo de recuperação judicial semelhante sob o Capítulo 11 para a Residential Capital LLC, conhecida como ResCap. Ironicamente, parte dos empréstimos que o seu grupo securitizou no Bear Stearns acabou na ResCap e na Ditech.

A carreira e as ligações de Marano mostram como, mesmo uma década após o colapso que deixou milhões de pessoas desempregadas e despejadas das suas casas, os mesmos executivos que criaram produtos vinculados a empréstimos arriscados continuam a beneficiar disso. Os críticos irritam-se com a injustiça, enquanto outros dizem que pessoas como Marano são adequadas para conduzir processos de reestruturação, devido à sua experiência.

"É como alguém que trabalha numa central nuclear, causa um desastre e depois trabalha na limpeza", afirmou Jared Ellias, professor de lei de falências da Universidade da Califórnia Hastings. "Pode parecer um pouco moralmente ambíguo, mas, na verdade, é apenas capitalismo. Pessoas que têm habilidades específicas serão contratadas para usá-las."

Proteção dos consumidores

Numa entrevista por e-mail, Marano, de 58 anos, disse que não é de surpreender que tenha sido contratado para reestruturar empresas de hipotecas.

"Eu tenho uma experiência muito grande em desarmar estas empresas financeiras superalavancadas", salientou.

Marano afirmou que a crise financeira resultou de falhas sistémicas, ao mesmo tempo que reconheceu alguns "deslizes nos padrões do setor", ao empacotar hipotecas de pessoas com baixa pontuação de crédito.

"Em todos os lugares em que trabalhei, como o Bear Streans, a ResCap e a Ditech, estabeleci políticas e práticas para fortalecer os padrões e proteger consumidores para ajudá-los a ficarem com os seus imóveis."

Marano trabalhou no Bear Stearns durante mais de 25 anos, tornando-se uma das figuras centrais da empresa no esforço para acelerar a venda de títulos garantidos por empréstimos de risco. Com Marano como chefe da unidade de títulos associados a hipotecas, o banco estava a vender dezenas de milhares de milhões de dólares desses investimentos a cada ano.

